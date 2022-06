LUBBOCK, Texas – Una mujer lucha por recuperar su vida después de sufrir una infección bacteriana luego de una cirugía electiva en México.

“Odio haberlo hecho. Ojalá nunca hubiera hecho eso y me castigaría a mí misma por eso todo el tiempo”, dijo Shantae Eddington.

Edington viajó a México el 18 de mayo para realizarse una “Lipo-360”, un procedimiento de liposucción que se usa para dar forma a la sección media alrededor del cuerpo. Eddington dice que quería la cirugía para aumentar su confianza en sí misma, pero dijo que el médico hizo más de lo que ella pidió.

“Quería operarme porque no me gustaba tener un estómago grande y “michelines””, dijo Eddington, “también mencionó que se suponía que solo debía hacerme una lipo 360. Mencionó que siguió adelante e hizo una mega lipo, no tenía suficiente grasa para mega lipo. Solo tuve suficiente para una lipo 360 normal”.

A los cinco días del procedimiento, Eddington estaba de vuelta en Lubbock en el hospital.

“Tan pronto como salí de la cirugía, por supuesto que tenía dolor en la espalda, y era más dolor que en cualquier otro lugar y ahí es donde comenzó a carcomer”, dijo Eddington.

Eddington dice que los médicos le dijeron que había desarrollado una bacteria carnívora conocida como fascitis necrosante.

“Había un cirujano plástico y dijo que era porque la herramienta de liposucción no estaba esterilizada”, dijo Eddington.

Eddington dice que el médico mexicano también intentó hacerle una liposucción en los senos, otro procedimiento que ella no pidió.

“Me di cuenta de que tenía marcas debajo, pero me preguntaba por qué si solo estaba haciendo lipo 360, y de acuerdo con mi documentación en el hospital, eso es lo que trató de hacer”, dijo Eddington.

Eddington dice que su vida y su cuerpo han cambiado para siempre.

“Solo quiero volver a ser yo misma. Solo quiero volver a ser yo misma porque mi vida estaba bien, estaba demasiado insegura sobre mi cuerpo”, dijo Eddington.

Eddington dice que el médico mexicano la bloqueó de todas las formas de contacto después de su procedimiento.



Eddington tiene un GoFundMe para ayudar con los gastos médicos.