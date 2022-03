DENVER (KDVR) – Una mujer que se despertó durante una cirugía de hernia pero no pudo moverse ni comunicarse con sus médicos mientras le hacían las incisiones ahora está demandando a su anestesiólogo, a la enfermera anestesista y a la compañía que los empleó.

“Diría que es simplemente vivir una pesadilla médica, como una historia de horror absoluto que tendrá un impacto por el resto de mi vida”, dijo la paciente, Stacey Gustafson.

Gustafson está demandando a Katherine Palomino, enfermera anestesista registrada certificada, Gregory James Goldenhersh, anestesiólogo, y US Anesthesia Partners of Colorado, alegando que la conciencia que experimentó durante su cirugía de 2019 fue el resultado de negligencia.

La demanda afirma que una vía intravenosa que se suponía que administraría el medicamento, propofol, a Gustafson se desconectó durante el procedimiento.

“Es un error colosal. Es imperdonable. Literalmente, los registros dicen que el medicamento se está acabando en la almohada y la almohada está mojada. No medicamos almohadas. Medicamos a los pacientes. No sé cómo podría argumentar que eso no es un error”, dijo Jennifer Keel, la abogada que presentó la demanda en nombre de Gustafson.

En nombre de los demandados mencionados en la demanda, US Anesthesia Partners of Colorado compartió una respuesta por escrito con Problem Solvers.

“(US Anesthesia Partners of Colorado) brinda excelente atención de anestesia a aproximadamente 225,000 pacientes en Colorado cada año”, dijo Tony Good, vicepresidente de comunicaciones.

“Nuestros más de 500 médicos en Colorado se enfocan en una cosa: la seguridad del paciente. Esto se demuestra con los resultados de alta calidad que tenemos en las miles de cirugías y procedimientos en los que brindamos atención de anestesia cada año. Como este caso es un asunto legal, es inapropiado comentar o litigar el asunto públicamente, salvo para decir que la USAP defenderá este caso enérgicamente”, dijo.

Dolor agudo, incapaz de hablar

Gustafson dijo que se despertó con un dolor agudo cuando el cirujano le estaba haciendo una incisión en el abdomen. “Tenía este dolor intenso pero no podía moverme. No podía hablar”.

Gustafson dijo que no podía hablar, moverse o respirar por sí misma porque, como parte de la cirugía, le habían dado un medicamento por separado que paralizaba sus músculos y le habían dado un tubo de respiración.

“Recuerdo haber pensado, ‘Oh, Dios mío. Necesito decírselo (a los profesionales médicos) y tal vez intente mover algo’. Y así, por alguna razón, decidí que intentaría mover los pies. No podía mover mis pies… ‘Ok. No puedo mover mis pies. ¿Puedo mover las piernas? No puedo mover mis piernas. ¿Puedo mover las manos?’ Y nada. Nada se movía”, dijo a los Solucionadores de Problemas.

Dijo que podía escuchar al cirujano hablando y dando instrucciones a otros profesionales médicos en la sala de operaciones mientras intentaba distraerse de la insoportable sensación.

“Sentí como si me estuvieran arrancando las entrañas. Como una combinación de tirar y rasgar, y luego, en algunos puntos, simplemente quemar”, dijo.

Según los registros médicos de Gustafson, al principio se pensó que el propofol se estaba infundiendo, pero después de varios minutos, la enfermera anestesista notó que la almohada de Gustafson estaba mojada y que la vía intravenosa no estaba conectada.

Gustafson dijo que estaba tratando desesperadamente de mover su cuerpo para poder alertar a alguien en la sala de operaciones de que tenía dolor.

“Eventualmente, pude mover la cabeza y, para mí, sentí que estaba sacudiendo la cabeza como loca, pero nos dijeron que eran movimientos muy pequeños”, dijo Gustafson.

Los registros médicos muestran que Gustafson recibió un “agente de inhalación” después de que el equipo médico notara un “movimiento intencional” con la cabeza. Sin embargo, nadie notó la vía intravenosa desconectada hasta aproximadamente 13 minutos después de eso.

Los registros dicen: “Infusión de propofol descubierta no conectada”, seguida de “Infusión de propofol conectada, agente de inhalación aumentado”.

Gustafson dijo que ahora sufre pesadillas frecuentes y tiene un trastorno de estrés postraumático.

“De la demanda, creo que parte de ella es que necesito un cierre. Tengo que, en algún momento, sanar, y creo que eso es parte de mi proceso de sanación: sentir que se ha hecho algo”, dijo.

Gustafson firmó un formulario de consentimiento de anestesia antes de la cirugía en el que reconoció que “la conciencia durante la anestesia” era un factor de riesgo “extremadamente raro”.

Sin embargo, el abogado de Gustafson dijo que el tipo de conciencia que experimentó Gustafson fue el resultado de un error médico en lugar de un fenómeno físico.

“En realidad, nunca conectaron la vía intravenosa del bolo de propofol”, dijo Keel. “Eso es lo que alegamos, y el anestesiólogo le dijo eso a Stacey cuando vino a hablar con ella más tarde, por eso lo alegamos en la denuncia. Lo que él le dijo fue que habían desenchufado la vía intravenosa para darle algo para las náuseas antes de la cirugía, y nunca la volvieron a enchufar, por lo que se estaba acabando en la almohada”.

La conciencia durante la cirugía no es común

“Los errores evidentes, como la desconexión de un tubo intravenoso o el olvido de volver a conectar un tubo intravenoso, son extremadamente poco comunes”, dijo el Dr. Dan Cole, ex presidente de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos y actual presidente de la Anesthesia Patient Safety Foundation. “Más a menudo, con la falla del sistema anestésico, sería una especie de conexión floja que podría haberse desconectado inadvertidamente con el cambio de posición del paciente durante el procedimiento”, dijo.

Cole, profesor de anestesiología en UCLA, habló en general con los Solucionadores de Problemas sobre la anestesia, pero no tiene conexión con el caso de Colorado.

La conciencia intraoperatoria, dijo, se informa que ocurre alrededor de uno de cada 1.000 casos. Si bien la experiencia “no es común”, dijo, “a mi juicio, es demasiado común. Nos gustaría que ocurriera el cero por ciento del tiempo”.

Cole dijo que el impacto en los pacientes puede ser “muy, muy mínimo” o “trágico”.

“Los pacientes pueden sufrir de PTSD de larga duración”, dijo Cole.

La Anesthesia Patient Safety Foundation emitió recientemente recomendaciones para ayudar a reducir la conciencia intraoperatoria durante la cirugía. Estas recomendaciones, dijo, estaban destinadas a complementar las pautas anteriores emitidas hace más de una década por la ASA.

“Se requiere un monitor de inconsciencia basado en EEG (profundidad de un monitor de anestesia) para reducir la probabilidad de conciencia siempre que la anestesia intravenosa total se combine con la administración de agentes bloqueantes neuromusculares”, recomendó la APSF.

Según Keel, la cirugía de Gustafson no incluyó un sistema de monitoreo cerebral como un EEG.

El Grupo de trabajo sobre conciencia intraoperatoria de la ASA, un grupo de trabajo en el que trabajó Cole, publicó pautas en 2006 que incluían un aviso sobre el uso de un protocolo de lista de verificación antes de la cirugía.

“Debido a que la conciencia intraoperatoria puede ser causada por el mal funcionamiento o el uso indebido del equipo, el Grupo de trabajo cree que se debe cumplir con un protocolo de lista de verificación para las máquinas y equipos de anestesia para garantizar que se administren las dosis y los medicamentos anestésicos deseados”, dicen las pautas.

Cole dijo que “duele en el corazón” saber que algunos pacientes sufren de conciencia intraoperatoria.

“Aprendemos de estas cosas, y cuanto más podamos aprender sobre lo que sucedió y llegar a las causas fundamentales de por qué suceden estas cosas, podemos crear un futuro mejor y hacer algunas cosas que ayudarán a evitar que estas cosas sucedan”, dijo. dijo.