VANCOUVER, Washington (KOIN) — “Pensé que me iba a matar”.

Eso es lo que le dijeron a una familia de Washington después de despertarse con una mujer angustiada que gritaba e intentaba entrar a su casa la madrugada del sábado.

Preocupados y confundidos, Jamie Woods y su esposa, Caitlin Martin, de Camas, dijeron que la mujer parecía estar intoxicada.

“La mujer vino a la puerta de atrás”, dijo Martin a KOIN.

“Ella me había dicho que alguien estaba tratando de matarla y se llevó su auto, así que le dije que estaba bien y salí a la calle con ella para ver si podía ver algo”, dijo Woods. “Justo en ese momento, el auto que ella me explicó había doblado la esquina”.

Esta mujer saltó de un automóvil para escapar de un secuestrador en Vancouver, el 3 de septiembre de 2022. (Cortesía de Jamie Woods)

En ese momento, dijo, “todavía no entendía ni sabía realmente que ese era su auto y ese era el hombre que la había secuestrado”.

Woods llamó al 911.

“Pero todo el tiempo que ella estuvo afuera, me quedé detrás de la puerta porque el 911 me dijo que me quedara dentro de la casa”, dijo. “Pero por la seguridad de mi familia y la seguridad de la mujer y mía, no iba a volver a entrar e ignorarla, en caso de que la historia fuera cierta”.

Jamie Woods (izquierda) ayudó a una mujer que escapó de un intento de secuestro en Vancouver, el 5 de septiembre de 2022 (KOIN)

Los agentes investigaron y confirmaron que la mujer estaba en su automóvil la madrugada del sábado cuando un hombre le pidió agua. La oficina del alguacil del condado de Clark dijo que la mujer, que no ha sido identificada públicamente, dejó que el hombre subiera a su automóvil.

Luego la amenazó con un cuchillo, dijeron las autoridades, luego condujo su automóvil a otro lugar, donde saltó y recibió ayuda de los residentes del área.

Los agentes vieron al sospechoso en el automóvil de la mujer y, después de una persecución de 10 minutos, los agentes lo arrestaron con la ayuda de la policía de Vancouver.

La Oficina del Sheriff del Condado de Clark dijo que el hombre fue detenido pero se negó a identificarse. Está detenido bajo una reserva de John Doe por cargos de secuestro, robo, conducción temeraria e intento de elusión.