TAMPA, Fla. (WFLA) – Un padre en Washington, DC fue acusado de asesinato después de que supuestamente mató a su novia, quien fue acusada de tirar los restos de su hijo de 2 meses a la basura, informó The Washington Post.

La Policía Metropolitana arrestó a Carl Bernard Jones, de 44 años, el miércoles después de que se encontrara el cuerpo de LaDonia Boggs, de 39 años, dentro de un apartamento en la cuadra 1500 de Benning Road, según un comunicado de prensa.

La policía dijo que Boggs aparentemente sufrió heridas de arma blanca.

Tenía heridas punzantes en el abdomen y la pantorrilla derecha, y había un rastro de sangre que iba desde su cuerpo en el dormitorio hasta la sala de estar. También había sangre en el sofá, según los registros judiciales, según el Post.

El video de vigilancia desde el exterior del edificio de Boggs muestra a Jones sosteniendo un cuchillo, según los registros judiciales. Los fiscales también afirman que se lo vio en un video arrojando una “alfombra ensangrentada” a un contenedor de basura.

Jones fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado mientras estaba armado.

Cuando los detectives lo entrevistaron, dijo que él y Boggs ocasionalmente habían fumado PCP, según los documentos judiciales.

Cuando se le preguntó si él la mató, Jones dijo: “Si lo hiciera, ¿me equivocaría al hacerlo?”, según los documentos.

No se dio ningún motivo.

La policía dijo que Boggs y Jones eran los padres de Kyon Jones, de 2 meses. El bebé desapareció en mayo pasado y se presume muerto después de que Boggs supuestamente confesó haber puesto sus restos en un recipiente de basura.

Según WRC-TV , Boggs dijo que estaba bajo la influencia del polvo de ángel y rodó sobre el bebé.

“Lo último que recuerdo es que me había dado la vuelta y él estaba sobre mi pecho. Después de eso, cuando estaba ‘dormido, me di la vuelta, me di cuenta de que no respondía, respiraba, y entré en pánico”, dijo Boggs en un video. obtenido por la estación de noticias.

Boggs fue inicialmente acusada de homicidio grave, pero los fiscales decidieron no presentar un cargo de asesinato ya que nunca se localizaron los restos de su hijo y, en cambio, la acusaron de manipular pruebas físicas.

Fue puesta en libertad bajo fianza sin costo y debía regresar a la corte para una audiencia el 10 de junio, informó el Post.