Mujer de Mississippi decora casa para San Valentín

(NBC) – Una mujer en Long Beach, Mississippi, nunca deja pasar la oportunidad de realizar una exhibición festiva.

En la esquina de Cleveland Avenue y E. 2nd Street en Long Beach, se encuentra un mundo de rosas, corazones y purpurina que lo pondrán instantáneamente en el espíritu de San Valentín.

Alrie Poillion siempre decora su casa rosa para el Día de San Valentín. Sin embargo, este año, agregó algo que iluminará la noche, mostrando un poco más de amor.

“Solo quería hacer algo rosa porque es mi color favorito, por supuesto que vivo en una casa rosada, pero de todos modos, solo quería hacer algo rosado, bonito y grande para que cuando la gente pasara, pudieran verlo , tal vez hacerlos sonreír un poco, ¿sabes? ” Poillion dijo.

Las elaboradas decoraciones han llamado la atención de los transeúntes y han comenzado a aparecer en las redes sociales.

“Ha sido realmente asombroso. Al igual que algunas personas en Facebook publicaron una foto y todo eso, entonces un amigo mío me enviaba todos los comentarios y yo simplemente no podía, estoy abrumada por eso ”, dijo.

El día de San Valentín no es el único día festivo que decora Poillion. También decora su casa rosa, o como algunas personas la llaman “la casa de los flamencos”, para Navidad, Pascua y el 4 de julio.

“Intento hacer algo si no estoy ocupada, hacer algo realmente especial durante las vacaciones, como el 4 de julio y todo eso”, dijo.

Desde que Poillion se mudó a su casa y la pintó de rosa hace casi dos décadas, ha hecho que los visitantes se detengan para tomar una foto con la casa de Barbie.

“Tenían a los niños tomando fotos y yo estaba como si quisieras que hiciera una foto de grupo y tomé una foto de grupo de todos. Entonces, simplemente me hace sentir bien y eso es otra cosa que me inspira, no solo para el Día de San Valentín, sino cada temporada. Porque es una esquina muy concurrida aquí y me gusta hacer cosas así “, dijo.

Con el Día de San Patricio a la vuelta de la esquina, Poillion ya está pensando en cómo transformar su porche con temas de amor en una tierra verde con un toque de rosa, por supuesto.