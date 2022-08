(NewsNation) — Sania Khan, de 29 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Chicago el 18 de julio. La policía cree que su exesposo, Raheel Ahmed, la mató en un asesinato-suicidio.

Khan fue encontrada muerta a tiros después de divorciarse de su esposo con el que había estado casada por menos de un año. Ahmed también fue encontrado muerto junto a ella con un arma en la mano y una nota de suicidio cerca de él.

Era ampliamente conocido que Kahn se estaba divorciando de Ahmed porque generalmente publicaba actualizaciones sobre sus problemas en TikTok.

Gabriella Bordó, una de las buenas amigas de Khan, viajaba a Chicago para traerla de regreso a Tennessee. Bordó le dijo a NewsNation que deseaba haber visto las señales de advertencia antes.

“Tenía un presentimiento, pero creo que nunca sospeché nada en serio porque no tuve la desgracia, ni la fortuna, de conocerlo en persona. Solo lo conocí a través de FaceTime. No lo sabía. No lo entiendo”, dijo Bordó.

Uno de los mensajes que Khan publicó en TikTok incluía la siguiente leyenda: “Pasar por un divorcio como una mujer del sur de Asia se siente como si fracasaras en la vida. A veces, la forma en que la comunidad te etiqueta, la falta de apoyo emocional que recibes y la presión de quedarse con alguien porque ¿qué dirá la gente? Te aisla”.

Bordó dijo: “Es una pena, y creo que es despreciable y completamente loco que se espera de estas mujeres, especialmente en sus circunstancias.

“Todavía no puedo creer que fuera mi amiga”, dijo. “Era tan audaz, honesta y abierta sobre lo que estaba haciendo, y estaba lista para irse. Es absolutamente absurdo. No puedo imaginar a otras mujeres que no sean tan fogosas y luchadoras como ella que estén pasando por la misma experiencia…”