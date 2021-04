Mujer de Carolina del Norte murió de un aneurisma cerebral masivo 2 días después de recibir la vacuna Johnson & Johnson, dice su hija

CHARLOTTE, NC (FOX 46 CHARLOTTE) – Una mujer de Carolina del Norte dice que su madre murió dos días después de recibir la vacuna Johnson and Johnson. Ella cree que la dosis es lo que causó la muerte súbita de su madre.

FOX 46 se sentó con Allyson Hendrix, quien dijo que su madre era alguien que ayudaba mucho a otras personas y ahora que se fue, Hendrix dijo que tiene un gran vacío en su vida.

“Era una buena madre, pero era una abuela aún mejor”, dijo Hendrix. “Sus nietos eran su vida”.

Hendrix describe a su madre como una mujer de familia y una fuerza a tener en cuenta.

“Luchadora”, dijo. “Era pequeña y poderosa”.

Ella usó su cuerpo pequeño pero poderoso para ayudar en todo lo que pudo.

“Ella me ayudó en nuestras granjas de pollos; me ayudó mucho con los niños. Ella era mi niñera número uno. Todo”.

Hendrix dice que su madre decidió recibir una de las vacunas COVID y se decidió por Johnson & Johnson.

“Ella estaba como, ‘Voy a hacer eso, es más fácil, no tengo que hacer eso, ya sabes, dos viajes’. Lo consiguió el 30 de marzo “.

Luego, dos días después, estaba en el hospital.

“Todo estaba bien, se fue de compras con mi abuela. Llegaron a casa, se enfermó, comenzó a sentir náuseas. Se enfermó en el baño. Mi abuela regresó para ver cómo estaba y no respondía, no lo haría”. No respondo. Tuvo que abrir la puerta con un destornillador y la encontró en el suelo sin responder “.

Hendrix corrió al hospital pero no pudo ver a su madre de inmediato.

“No pudieron averiguar qué estaba pasando, así que hicieron una tomografía computarizada y fue entonces cuando encontraron todo el sangrado en el cerebro”, dijo. “Al principio era tan masivo que pensaron que en realidad eran dos aneurismas, pero era solo uno. Era tan grande “.

El 9 de abril falleció Darlene Blackwell.

Hendrix y su hermano se preguntan si la vacuna de Johnson & Johnson provocó una hemorragia cerebral.

“Esa noche decidimos que teníamos que poner fin al soporte vital. Estábamos sentados en la casa de mi abuela y la noticia fue rechazada, pero estaba leyendo los titulares y decían que la vacuna Johnson & Johnson se suspendió y fue detenido “, dijo Hendrix.” Simplemente me golpeó como lo que sucedió “.

Johnson & Johnson detuvo recientemente la distribución después de que se informara una pequeña cantidad de casos de un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas.

El CDC dice que todos los informes ocurrieron entre mujeres de entre 18 y 48 años y que los síntomas se presentaron de seis a 13 días después de la vacunación.

“Es un gran agujero. Lo he perdido todo, no tengo a mi mamá como la persona que me ayudaría con los niños cuando estuviera enferma. Es un torbellino”, dijo Hendrix.

Hendrix y su hermano le dicen a FOX 46 que ya estaban escépticos sobre la vacuna y dijeron que salió demasiado rápido. Ahora, después de la muerte de su madre, su escepticismo aumenta aún más. Dijeron que definitivamente están considerando opciones legales.