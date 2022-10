KILLEEN, Texas (FOX 44) — Una mujer de Texas está advirtiendo a la gente sobre los peligros de los estafadores después de que ladrones la engañaron y le robaron $75,000.

La mujer de 72 años fue atacada con una serie de trucos y una vez que esos estafadores recopilaron suficiente información, supieron exactamente qué hacer para asustarla.

“Todo se ha ido”, dijo Karen Koehler.

Todo comenzó con una llamada telefónica. Un hombre diciendo que podía instalar McAfee en la computadora de Koehler, que ella necesitaba.

Pero después de que entró en su computadora, todo se fue cuesta abajo.

Luego recibió un mensaje de “Amazon” que decía que su cuenta había sido pirateada y que necesitaba llamar a un número determinado para solucionarlo.

“Cuando comencé a hablar con él, dijo, ‘oh, un momento, tenemos un problema'”, dijo Koehler. “‘Tengo a la Comisión Federal de Comercio al teléfono y necesitan hablar contigo de inmediato'”.

Para resolver ese “problema”, la transfirieron a “Chris”, quien decía ser un agente del FBI, luego una mujer que decía ser Lina Kahn, la actual presidenta de la FTC.

“Les creí”, dijo Koehler. “Y fue solo un factor de miedo”.

Los estafadores sabían todo sobre Koehler, incluida su cirugía solo dos días antes, y usaron todo lo que sabían en su contra.

“Me envió una foto por correo electrónico de mi orden de arresto, pero me dijo que tenía que destruirla porque el FBI sabía que me habían advertido”, dijo Koehler. “Entonces vendrán a buscarme ahora mismo”, dijo.

La mujer que se hizo pasar por Lina Khan dijo que su dinero era dinero negro y que el banco vendía drogas y lavaba dinero a través de su número de seguro social. Si no limpiaba su dinero, lo perdería todo e incluso sería arrestada.

“Ella dijo: ¿vas a decepcionar a tu país porque no seguirás nuestras instrucciones? Soy quien soy. Búscame. Soy Lina Kahn. Soy de la comisión federal de comercio. Búscame. Yo te diré que llames a Chris. Es el agente del FBI”, dijo Koehler.

Por miedo, retiró su dinero en contra del consejo de su banco y sus asesores financieros porque le dijeron que ellos también estaban involucrados.

Luego transfirió algo de dinero y envió más en paquetes como le dijeron.

Ella cree que su computadora y su teléfono tienen tantos micrófonos ocultos ahora que no puede usarlos. Intentó varias veces obtener nuevas tarjetas de crédito, pero los estafadores obtuvieron acceso antes de que ella incluso recibiera las tarjetas por correo.

“Están sobre mí”, dijo Koehler. “Están conmigo todo el tiempo”.

El fiscal adjunto de los EE.UU. a cargo de la seguridad cibernética, Michael Galdo, dice que hay todo tipo de estafas en nuestro distrito, así que esté atento.

“Realmente ha impactado a nuestro distrito”, dijo Galdo.

Aunque se queda sin nada, espera que su historia pueda ayudar a otros.

“Es lo mejor que puedes hacer”, dijo Koehler. “Simplemente continúa. Simplemente continúa, y no me harán rendirme. No me harán rendirme. Simplemente continuaré”.

Galdo dice que muchos estafadores fingen ser de organizaciones o instituciones en las que la gente normalmente confía, como la comisión de seguridad social o una organización benéfica, así que vaya en línea y verifique cuál es la información de contacto real de esa institución.

Otra bandera roja es la urgencia. Decir algo es debido ahora. Él dice que casi nunca es el caso con una institución real.

Además, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Él dice que no tenga miedo de pedir ayuda y obtenga una segunda opinión si tiene dudas.

La Línea Directa de Prevención de Fraude para Ancianos es 1-833-372-8311, y lo enviará a la oficina de víctimas de delitos del Departamento de Justicia.

Haga clic aquí para acceder al centro de denuncias de delitos en Internet del FBI si ha sido estafado en línea. Enviará esa información a una oficina local del FBI.

Haga clic aquí para obtener consejos sobre lo que debe tener en cuenta cuando se trata de estafadores.

Haga clic aquí para obtener más consejos sobre estafadores y para denunciar a un estafador.

La FTC también enviará folletos gratuitos con sugerencias y consejos si presenta una solicitud.