Mujer crea un Baby Yoda con calabaza de 451 libras

DUBLIN, Ohio ( WCMH ) – Ahora en su 32 ° año de crear calabazas de celebridades gigantes, la artista Jeanette Paras de Dublin, Ohio. Decidí aventurarme este Halloween a una galaxia muy, muy lejana.

En su porche de calabazas de este año está “Baby YodaKin”, basada en Baby Yoda, o The Child, del programa de Star Wars The Mandalorian.

Paras se alejó de destacar a las figuras políticas durante un año electoral. Dijo que Baby Yoda, como el sabio maestro Jedi Yoda, representa la tranquilidad en un mundo sacudido por una pandemia y malas noticias aparentemente interminables.

“Quiero que la gente mire a Baby YodaKin, sonríe, aprecie su ternura y disfrute un momento lejos de todo lo que sucede en el mundo de hoy”, dijo Paras en un comunicado de prensa. “Para mí, Baby YodaKin representa el descanso de salud mental que necesitamos”.

Paras dijo que también consideró “poner calabazas” al coronavirus, Donald Trump, Joe Biden, Anthony Fauci, Ruth Bader Ginsburg y otros.

La calabaza Baby Yoda pesa 451 libras y fue cultivada por Scott Kulpa de Galena, Ohio. Mide 40 pulgadas de diámetro e incluye dos orejas de 39 pulgadas, lo que hace que la pantalla tenga casi 10 pies de ancho.

Paras dijo que intenta capturar el espíritu de la época cultural a través de sus creaciones de calabazas de celebridades gigantes, más de 90 en total, que han incluido presidentes, políticos, artistas y atletas.

“Cuando me reí por una de mis calabazas gigantes de celebridades, es cuando sé que he elegido el tema correcto”, dijo. “Es muy divertido hacer esto todos los años. Me encantan las reacciones que recibo de mis vecinos y las personas que pasan por nuestra casa “.

Puede encontrar una galería de las creaciones de Para en paraspumpkins.com .

ÚLTIMAS HISTORIAS: