EASTON, Mass. ( WPRI ) — La policía arrestó a un hombre de Rhode Island la madrugada del lunes después de que una mujer lo encontrara dormido, y casi desnudo, en el piso del asiento trasero de su automóvil.

The woman noticed the man in her back seat after driving from Providence to Easton, Massachusetts, for work, [0] =AZXC9YPoNI9fFv5NImNmOjQxFiQsOprhMokbmyn3tksJX63vUL8TRy0yNaKSCoB7oJnwEhwQ_ikxNKYua6RvaM0hjMI730buhlTtO608-zpVsW-sSuGlZZtBPC3ejnQMdesfb217ocM7MJm7YH__gdNjdzqJzV5Ad5K_IHfyA4xVQA&__tn__=%2CO%2CP-R” target=”_blank”>according to Easton Police Chief Keith Boone .

La distancia entre la ciudad de Providence y de Easton es aproximadamente 30 millas, un viaje que dura poco más de media hora.

La mujer dijo que cree que el hombre, luego identificado por la policía como José Osorio, de 21 años, debe haberse colado en su vehículo después de que ella lo arrancó en la entrada de su casa el domingo por la noche. La mujer explicó que había dejado su automóvil abierto y el motor en marcha mientras regresaba brevemente a su casa.

La mujer había estado escuchando un podcast y no notó que Osorio estaba en la parte de atrás hasta que se detuvo en el estacionamiento alrededor de la medianoche, según la policía.

La víctima le dijo a los oficiales que no conocía a Osorio y que nunca lo había visto antes. Todavía estaba durmiendo cuando llegaron los oficiales.

La policía dijo que los pantalones cortos de Osorio estaban envueltos alrededor de una de sus piernas y su camisa estaba envuelta alrededor de uno de sus brazos. El resto del cuerpo de Osorio fue descubierto, agregó la policía.

Osorio luego le dijo a la policía a través de un intérprete que estaba bajo la influencia del alcohol y la marihuana cuando subió al auto de la víctima y se durmió.

La mujer le dijo a los oficiales que Osorio no la amenazó ni la lastimó. Osorio fue arrestado y acusado de allanamiento de morada en un vehículo durante la noche.

Osorio también tenía una orden de arresto en Cranston, Rhode Island, por allanamiento de morada.