Mujer con las ‘uñas más largas del mundo’ finalmente se las corta

(NEXSTAR) – Una mujer de Texas que ostentaba el récord mundial Guinness de las uñas más largas del mundo finalmente se cortó las uñas de 24 pies de largo.

En el momento del récord, en 2017, las uñas de Ayanna Williams medían colectivamente casi 19 pies de largo. En 2021, habían crecido otros 5 pies.

Ripley’s Believe It Or Not presenta a Ayanna Williams, la mujer con uñas de 23 pulgadas en Ripley’s Believe It Or Not el 19 de noviembre de 2014 en Londres, Inglaterra. (Foto de Anthony Harvey / Getty Images)

Williams comenzó a dejarse crecer las uñas hace casi treinta años. Este mes, decidió recortarlos a un largo regular.

Dijo que la uña más larga medía 38 pulgadas y le tomó dos botellas de esmalte de uñas y 20 horas para hacerse la manicura.

Williams visitó una oficina de dermatología en Fort Worth, Texas, para realizarse el procedimiento. Utilizaron una pequeña herramienta rotativa eléctrica para quitar los clavos.

Con sus uñas más cortas, que Williams planea crecer hasta unas seis pulgadas de largo, ahora puede realizar tareas cotidianas que antes eran difíciles o imposibles, como enviar mensajes de texto con facilidad y abrir puertas.

Williams dijo que el procedimiento fue “emocional” para ella en un video publicado por Guinness World Records . Dijo que tenía “emociones encontradas sobre la partida de sus bebés”, pero reconoció que “mis uñas no me hacen a mí, yo hago mis uñas”.

Las uñas cortadas han sido adquiridas por Ripley’s Believe It or Not .