LAS VEGAS (KLAS) — Una mujer que compró una casa valuada en $594,481 obtuvo más de lo que esperaba cuando la venta incluyó cerca de $50 millones en lotes adicionales, sin cargo.

Cuando los funcionarios del condado revisaron los documentos de la venta en el condado de Washoe, Nevada, encontraron lo que parecía ser un error de copiar y pegar que agregó 84 lotes adicionales y dos espacios comunes a la transacción.

El error fue informado por primera vez por el Reno Gazette-Journal. El periódico no nombró a la mujer, pero dijo que contactó a un residente de Sparks con el mismo nombre que el comprador y recibió una respuesta de “sin comentarios” con un emoji de carita sonriente.

La casa en Sparks, Nevada, se vendió en julio a una mujer que no tenía idea de que iba a obtener la propiedad adicional. La casa que compró y todos los lotes adicionales están en una subdivisión de Toll Brothers llamada Stonebrook.

Los funcionarios del condado le dijeron al Gazette-Journal el lunes que la oficina de Las Vegas de Westminster Title parecía ser la fuente del error.

La gerente de la sucursal de Westminster Title, Tammy Barnes, no tuvo mucho que decir sobre el error. Ella dijo: “Se ha resuelto”. Ella dijo que su oficina no copia y pega información, y agregó que el error estaba en un “documento base”, pero no ofreció más comentarios.

Para solucionar el problema, el comprador de la vivienda tendrá que transferir el título de nuevo a Toll Brothers para que puedan ser registrados y vendidos de nuevo correctamente, según la Oficina del Tasador del Condado de Washoe. Algunas de las propiedades ya habían sido construidas y vendidas, informó el periódico.