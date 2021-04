Mujer compite por convertirse en la primera modelo de traje de baño de Sports Illustrated con síndrome de Down

SAINT PAUL, Minnesota ( NewsNation Now ) – Una mujer de 26 años con síndrome de down está haciendo olas internacionales mientras compite para aparecer en Sports Illustrated Swimsuit Edition . Mikayla Holmgren dice que quiere representar la inclusión.

“Me encanta estar frente a la cámara y solo quiero hacerlo. Solo quiero involucrarme más en el modelaje porque hice muchas sesiones de fotos y muchas sesiones de radio. Y se me quedó grabado cada vez que voy ”, dijo la modelo.

“Quiero que [add] más diversidad… todas las mujeres merecen ser celebradas”, dijo.

Hizo Miss Amazing en 2015 y luego compitió en su primer concurso estatal de Miss USA. Fue noticia internacional como la primera mujer con síndrome de Down en competir en el sistema por el título de Miss Minnesota USA.

“Pude ver a todos mis directores y todos mis amigos. Es genial. Es realmente genial estar en un escenario y divertirse … y las cámaras ”, dijo.

Mikayla ha terminado su presentación de video para Sports Illustrated. Incluso eligió el traje de baño que más le gusta para la audición con su madre.

Según los CDC, cada año alrededor de 6.000 bebés que nacen en los Estados Unidos tienen síndrome de Down. Los científicos estiman que el síndrome de Down ocurre en aproximadamente 1 de cada 700 bebés.

“Cuando nos enteramos por primera vez, por supuesto fue un shock. Pero afortunadamente al crecer, tuve un par de mujeres en mi vida que me presentaron a personas con síndrome de Down, así que no tenía miedo de salir. Entonces, cuando nació, fue cuando decidimos que queríamos tratarla como a cualquier otro niño. Su síndrome de Down era secundario, no era ella ”, dijo su madre Sandi Holmgren.

Su madre dice que todavía se pone nerviosa cuando su hija compite o modela. Su esperanza es que brille en el escenario a pesar de todo.

“Déjeles que prueben todo lo que quieran probar. Déjeles que averigüen cuáles son sus gustos y disgustos. Y bríndeles un gran apoyo y sea su defensor y ayúdelos a lograr lo que quieran lograr ”, dijo Sandi Holmgren.

Ella dice que quiere estar en Sports Illustrated Swimsuit Edition para inspirar a otros a empoderarse sobre quiénes son y animarlos a perseguir sus sueños.

Ella dice que las dos piezas ayudan a lucir sus músculos y todo su entrenamiento físico. Mikayla Holmgren dice que donde lo haga o no, seguirá compartiendo el mensaje de inclusión.

