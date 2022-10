PITTSBURGH, Pensilvania ( WTAJ ) – Un hombre murió después de caer de una escalera mecánica en el estadio Acrisure en Pittsburgh el domingo.

Around 4:45 pm ET, Pittsburgh Police and EMS within Acrisure Stadium responded to a man who reportedly fell from an escalator inside the stadium, according to a comunicado de prensa de la Oficial Adjunta de Información Pública, Amanda Mueller.

Los paramédicos en la escena brindaron atención inmediata y transportaron al hombre al hospital en estado crítico. Las autoridades dicen que el hombre falleció más tarde a causa de sus heridas.

La causa de la caída se encuentra actualmente bajo investigación y el hombre aún no ha sido identificado.

Acrisure Stadium, anteriormente conocido como Heinz Field, es el campo local de los Pittsburgh Steelers y los University of Pittsburgh Panthers.

Los Steelers jugaron en el Acrisure Stadium el domingo, perdiendo ante los New York Jets, 24-20.