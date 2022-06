LOS ÁNGELES ( WGHP ) – La estrella de TikTok Cooper Noriega murió a la edad de 19 años, según un informe forense del condado de Los Ángeles.

Alguien encontró a Noriega inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles el jueves y llamó al 911.

El personal médico llegó al lugar poco tiempo después, pero no pudo revivir a Noriega.

Noriega no estaba dentro de un automóvil cuando lo encontraron y no había signos de trauma en su cuerpo. La policía no sospecha de juego sucio.

Una autopsia se llevará a cabo algún tiempo después, según TMZ.

Apenas unas horas antes de ser encontrado, Noriega publicó un video de sí mismo acostado en la cama con la leyenda “¿Quién más está pensando que se va a morir de joven?”.

Noriega tenía más de 1,7 millones de seguidores en TikTok. Habría cumplido 20 años el 28 de junio.