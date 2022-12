HONOLULU (AP) — Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, la llamada última princesa hawaiana cuyo linaje incluía a la familia real que una vez gobernó las islas y un empresario irlandés que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Hawái, murió el domingo. Ella tenía 96.

Su muerte fue anunciada el lunes por la mañana en el Palacio ʻIolani, la única residencia real de Estados Unidos donde habitó la monarquía hawaiana, pero que ahora sirve principalmente como museo. El anuncio provino de Paula Akana, directora ejecutiva de ʻIolani Palace, y Hailama Farden, de Hale O Nā Aliʻi O Hawaiʻi, una sociedad real hawaiana.

No se dio ninguna causa de muerte.

No tenía un título formal, pero era un recordatorio vivo de la monarquía de Hawái y un símbolo de la identidad nacional hawaiana que perduró después de que el reino fuera derrocado por empresarios estadounidenses en 1893.

“Siempre la llamaron princesa entre los hawaianos porque los hawaianos han reconocido ese linaje”, dijo Kimo Alama Keaulana, profesor asistente de idioma y estudios hawaianos en Honolulu Community College, en una entrevista de 2018. “Los hawaianos aprecian mucho la genealogía. Y hablando genealógicamente, ella es de alta sangre real”.

La llamó “la última de nuestras alii”, usando la palabra hawaiana para realeza: “Ella personifica lo que es la realeza hawaiana, en toda su dignidad, inteligencia y arte”.

James Campbell, su bisabuelo, era un hombre de negocios irlandés que hizo su fortuna como propietario de una plantación de azúcar y uno de los mayores terratenientes de Hawái.

Se casó con Abigail Kuaihelani Maipinepine Bright. Su hija, Abigail Campbell Kawānanakoa, se casó con el príncipe David Kawānanakoa, quien fue nombrado heredero al trono.

Después de la muerte del príncipe, su viuda adoptó a la joven Abigail, lo que fortaleció su reclamo por el título de princesa. Ella reconoció en una entrevista con Honolulu Magazine en 2021 que si la monarquía hubiera sobrevivido, su primo Edward Kawānanakoa estaría en línea para ser el gobernante, no ella.

“Por supuesto, yo sería el poder detrás del trono, de eso no hay duda”, bromeó.

Como hijo único de un hijo único, Kawānanakoa recibió más dinero de Campbell que nadie y acumuló un fideicomiso valorado en alrededor de $ 215 millones.

Financió varias causas a lo largo de los años, incluidas becas para estudiantes nativos hawaianos, se opuso al proyecto de tránsito ferroviario de Honolulu, apoyó las protestas contra un telescopio gigante, donó artículos propiedad del rey Kalākaua y la reina Kapiʻolani para exhibición pública, incluido un diamante de 14 quilates del rey. anillo meñique, y el mantenimiento de ʻIolani Palace.

Los críticos han dicho que debido a que hay otros descendientes restantes de la familia real que no reclaman ningún título, Kawānanakoa fue considerada la última princesa hawaiana simplemente por su riqueza y título honorífico.

El activista hawaiano Walter Ritte dijo que muchos hawaianos no están interesados en saber si ella era una princesa y que su impacto en la cultura indígena fue mínimo.

“No entendíamos muy bien cuál era su papel y cómo podía ayudarnos”, dijo Ritte.

Muchos hawaianos no podían relacionarse con ella, dijo. “Lo llamamos los maka-maks altos”, dijo usando un término hawaiano Pidgin que puede significar clase alta.

Nacido en Honolulu, Kawānanakoa se educó en Punahou, una prestigiosa escuela preparatoria. También asistió a una escuela estadounidense en Shanghái y se graduó de la escuela secundaria Notre Dame High School para mujeres en Belmont, California, donde fue estudiante interna.

Estuvo comprometida brevemente con un hombre, pero la mayoría de sus relaciones a largo plazo fueron con mujeres.

“Ella siempre tuvo curiosidad por saber qué haría la gente por dinero”, dijo Jim Wright, quien fue su abogado personal desde 1998 hasta que ella lo despidió en 2017 durante una amarga batalla judicial por el control de su fideicomiso.

Recordó un momento en que el obispo de la Diócesis Católica de Honolulu pidió una donación de $100,000 para conmemorar la canonización de Santa Marianne. Ella le dijo que le daría el dinero a la iglesia solo si podía obtener una foto del Papa Benedicto XVI aceptando su cheque, dijo Wright.

Cuando el obispo estuvo de acuerdo, Kawānanakoa se sintió decepcionado. “Ella realmente esperaba que le dijeran que se fuera”, dijo Wright.

Mientras tanto, encontró agradable la negativa del Dalai Lama a aceptar sus obsequios monetarios en 2012, dijo Wright: “Estaba tan complacida de que alguien realmente tuviera algo de integridad”.

Una de sus pasiones era la cría de caballos de carrera.

Fue incluida en el Salón de la Fama de los Caballos Cuarto de Milla Americanos en 2018, y la Asociación Estadounidense de Caballos Cuarto de Milla señaló que era la “criadora líder de todos los tiempos de la industria al mando de una operación que ha producido ganancias de más de $ 10 millones”.

Uno de sus caballos, A Classic Dash, ganó $1 millón en 1993 en el All-American Futurity de Nuevo México.

Además de llamar la atención con sus caballos de carreras, Kawānanakoa ganó notoriedad cuando se sentó en un trono del Palacio Iolani para una sesión de fotos de la revista Life en 1998. Daño algunos de sus frágiles hilos.

El alboroto llevó a su destitución como presidenta de Friends of ʻIolani Palace, cargo que ocupó durante más de 25 años.

La batalla por el control de su fideicomiso comenzó cuando un juez aprobó a Wright como fideicomisaria después de que ella sufriera un derrame cerebral. Afirmó que no estaba incapacitada, despidió a Wright y se casó con Veronica Gail Worth, su pareja durante 20 años.

Las presentaciones judiciales en el caso alegan que la esposa abusó físicamente de Kawānanakoa. Los abogados de la pareja disputaron los reclamos.

En 2018, Kawānanakoa intentó enmendar su fideicomiso para asegurarse de que su esposa recibiera $40 millones y todos sus bienes personales, según los registros judiciales.

En 2020, un juez dictaminó que Kawānanakoa no podía administrar su propiedad ni sus asuntos comerciales porque estaba discapacitada.

Para las audiencias del caso, su esposa los llevaría a un puesto para discapacitados cerca de la entrada trasera de un juzgado en el centro de Honolulu en un Rolls Royce negro.

“¿Mi esposa? Oh, esposa”, dijo en una entrevista en video que su publicista publicó en 2019 para responder a las acusaciones planteadas en el caso judicial, incluida la forma en que su esposa la estaba tratando. “Si no fuera por Gail, no sería tan normal como me ves ahora”, dijo en el video mostrando su cabello peinado, rostro maquillado y manicura roja.

Fue “desgarrador”, dijo, no poder cumplir con su obligación con el pueblo hawaiano en medio de disputas legales sobre su fideicomiso.

“Mi herencia dicta que debo cuidar al pueblo hawaiano”, dijo durante una audiencia en la corte.