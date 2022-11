MALIBU, Calif. (KTLA) – Un motociclista que fue víctima de un horrible y feroz choque en Malibú a principios de este mes capturó un video de los momentos en que un Lexus robado chocó contra un pick up truck, lo que provocó que girara y chocara contra él.

El accidente ocurrió en Pacific Coast Highway y Kanan Dume Road poco después del mediodía del 14 de noviembre.

“De repente, hay un camión que viene hacia mi cara”, dijo el motociclista Stephen Levey a KTLA.

La colisión de tres vehículos lo envió al hospital con heridas graves.

Levey dijo que había estado grabando su viaje a lo largo de PCH cuando se detuvo en un semáforo en rojo en Kanan Dume Road. Fue entonces cuando su video muestra a un hombre que acababa de salir de rehabilitación, que robó el Lexus NX 2017, atravesó la intersección y golpeó una camioneta que chocó contra él.

El SUV Lexus se incendió y el conductor murió.

“El consenso era que no lo lograría”, dijo Levey. “Pasé 11 días en el hospital y ahora estoy en casa. Hace once días, no pensé que iba a estar vivo”.

Debido a sus lesiones extensas, Levey se sometió a varias cirugías y dijo que incluso sentarse en una silla para una entrevista fue difícil.

“Tengo nueve costillas rotas, así que no puedo toser, estornudar, aclararme la garganta, sonarme la nariz. Comer y beber es un gran desafío. Es muy doloroso”, dijo.

Levey también dijo que sería natural querer culpar a alguien por el incidente, pero que no ve ningún beneficio en eso.

“Lo que me pasó a mí pasó, y ahora tengo que lidiar con las consecuencias”, dijo.

Las consecuencias para Levey, que vive solo sin nadie que lo cuide, incluyen el aumento de las facturas médicas.

“Estoy completamente estresado. Solo puedo imaginar lo que esto va a ser”, dijo. “Decir que estoy preocupado por lo que me depara el futuro es una gran subestimación”.

A pesar del dolor abrumador y la incertidumbre de su situación, Levey dijo que está agradecido de no tener daño cerebral ni parálisis, y agregó que está decidido a volver a andar en motocicleta algún día.

“Este tipo ya me ha quitado suficiente. No puedo permitir que me quite esto a mí también”, dijo.

Después del accidente, Levey fue trasladado en avión al hospital donde se sometió a una cirugía reconstructiva extensa en su brazo derecho destrozado y un pie derecho gravemente dañado, además de reparar un pulmón colapsado entre otros traumas físicos.

No tiene idea de lo que se le facturará por gastos médicos, pero ha iniciado una campaña de GoFundMe para aquellos que deseen donar.