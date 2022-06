TYRONE TOWNSHIP, Michigan ( WOD ) — Alrededor de una milla de caminata hacia el área de juego estatal de Rogue River, escondido en el bosque, alguien construyó recientemente un búnker, completo con una pared reforzada y sacos de arena.

“Es un misterio”, dijo el hombre del condado de Kent que descubrió el búnker el viernes e inmediatamente trató de denunciarlo a las autoridades.

No quiso ser identificado, dijo, en caso de que fuera creado por un grupo de milicianos, posiblemente como un campo de entrenamiento privado.

“Parece que podría ser más una milicia, una cosa militar para mí”, dijo.

No es fácil de encontrar. El búnker está a unas 50 yardas de un sendero angosto, bajo un dosel de pinos, arces y robles y en una colina con vista a Spring Creek, que se aleja de Spring Lake hacia el noreste. El sendero comienza en Red Pine Drive, al norte de 18 Mile Road NE, al noreste de Kent City.

El lunes, el hombre del condado de Kent casi no pudo encontrarlo cuando llevó a WOOD de Nexstar de regreso al bosque. Es tan remoto que el GPS del celular no funcionaba.

“No pertenece aquí”, dijo. “Es tierra estatal y es una estructura ilegal aquí”.

Parece que el búnker se construyó recientemente y aún podría estar en construcción, con algunos árboles recién cortados alineados en el suelo cercano. Tiene aproximadamente 15 por 15 pies y casi 3 pies de profundidad.

“Parece que hay un lugar para descansar el codo a su alrededor para estabilizar la puntería al disparar”, dijo.

Un área similar a un búnker que se encuentra en el área de Rogue River State Game. (20 de junio de 2022)

Sacos de arena apilados de dos en dos, unos 70 en total, forman un perímetro exterior. Alrededor de dos docenas de sacos de arena más están en una esquina del búnker.

“Los sacos de arena, no los necesitas para la bola de pintura. No los necesitas para un venado ciego. Parece que son para detener las balas entrantes. Está en una colina. No va a haber una inundación aquí.”

Dos de los muros están reforzados con ramas entrelazadas. Hay un pozo de fuego en el medio.

“Me molesta”, dijo. “Parece que fue construido con un propósito y parece que se hizo un gran esfuerzo”.

Dijo que llamó al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., que lo remitió al FBI, que lo remitió a la policía local. Dijo que luego llamó a la Policía Estatal de Michigan, que lo envió al Departamento del Sheriff del condado de Kent, que lo remitió al Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

Incluso si fuera un ciego de venado, el DNR dijo que sería ilegal porque no está permitido talar árboles o alterar la tierra.

Esperaba que la policía instalara cámaras de seguimiento para atrapar al culpable. En cambio, dijo, el DNR le dijo que planeaba desmantelar el búnker.

“Creo que querrían hacer algún tipo de investigación, tratar de averiguar quién hizo esto y cuál fue su idea detrás de esto”, dijo. “No investigar parece una oportunidad perdida con todo lo que sucede hoy en día”.