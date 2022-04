MOBILE, Ala. ( WKRG ) — Jennifer Pulliam ahora sabe quién demolió su casa en su propiedad de Mobile , gracias a los espectadores de WKRG News 5. Y mientras se resuelve el misterio, la batalla legal apenas comienza.

Informamos por primera vez el mes pasado sobre el misterio. Durante un fin de semana de enero, alguien ingresó a la propiedad de Pulliam en Cody Road, al lado de Fairgrounds, y demolió una casa que ha pertenecido a su familia desde la década de 1960.

“Me mudé aquí cuando tenía aproximadamente diez años. Esta es la antigua casa de mis abuelos. La compraron en 1965 y ha estado en nuestra familia desde entonces”, dijo.

Pulliam, que ahora vive y trabaja en Leaksville, Mississippi, finalmente se enteró de la demolición a través de un miembro de la familia.

Ella dijo: “Lloré. Lloré durante dos días. Estaba devastada”.

Otros miembros de la familia vieron nuestra historia sobre la casa y la contactaron con el nombre de una empresa vista en la propiedad ese fin de semana de enero.

“No sabían que yo no estaba al tanto hasta que vieron la noticia y luego me contactaron”, dijo.

Pulliam dijo que un investigador de la Policía Móvil se puso en contacto con la empresa constructora nombrada por esos miembros de la familia y el propietario de la empresa confesó haber demolido la casa, diciendo que fue un error.

Pulliam dijo: “No estaba feliz porque dijeron que no podían arrestarlos porque no había intención maliciosa, que solo tendría que demandarlos en un tribunal civil”.

Pulliam no nombra a la compañía siguiendo el consejo de su abogado porque planea presentar una demanda. Ella dice que hasta ahora, los dueños de la compañía no la han contactado para ofrecerle una disculpa, ni nada más. En cuanto a qué tipo de daños puede recuperar en una demanda, dijo: “No estoy segura de qué se les ocurrirá o cómo lo harán; esa casa para mí no tiene precio”.