MIRAR: Mujer usa tortillas para convencer a perro congelado de que suba al auto

SAN ANTONIO, Texas (NBC) – Un perro fue rescatado en una carretera de San Antonio luego de que una mujer lo detuviera y lo salvara de las bajas temperaturas, usando tortillas para atraerlo a su auto.

Kristin Salinas dijo que salió temprano del trabajo y se detuvo a comprar tortillas el jueves cuando vio al perro en el frío.

Detuvo su auto y usó las tortillas para intentar meter al perro dentro de su auto.

Ella dijo que intentó varias veces meter al perro dentro del auto, pero él no quería ir.

Salinas tardó 30 minutos en meterlo a salvo en su automóvil. Cuando se le preguntó por qué ayudó al perro, dijo que se sentía mal y que a veces ayuda a los animales callejeros cuando los ve en la calle.

“De camino a casa me detuve a comprar tortillas y vi a este perro callejero y no está muy, no quiere tener mascota pero traté de traerlo con las tortillas que compré, así que puse un poco en la bolsa y él se subió a la camioneta, al auto “, dijo Salinas.

Salinas dijo que lo llevará a casa para que se caliente y luego lo llevará a un refugio para que se recupere y sea adoptado.