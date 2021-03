MIRAR: Coche de carreras choca contra fanáticos en Carolina del Norte, lesiona a una mujer

GREENE, Iowa - Un distrito escolar de Iowa ha decidido que ya no se deberían exigir máscaras. La decisión de levantar el mandato de la máscara en North Butler Schools entró en vigor el lunes.

“Tenemos muchos niños que no han estado usando la máscara correctamente o tan pronto como se les escapa la vista de un adulto, [they are] quitando, y se estaba convirtiendo más en una cosa de policía de máscara que en otra cosa. Si pasamos nuestro tiempo haciendo eso, entonces no estamos educando ”, dijo el superintendente Joel Foster.