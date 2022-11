(NewsNation) — Adderall, un fármaco comúnmente recetado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), escasea y las personas tienen dificultades para surtir sus recetas.

La escasez fue confirmada el mes pasado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., que dijo en un comunicado que “no hay suministro suficiente para seguir satisfaciendo la demanda del mercado estadounidense”.

Teva, el productor genérico más prolífico del fármaco, dijo que ha experimentado continuos retrasos intermitentes en la fabricación. La compañía espera que los problemas de suministro duren hasta marzo, según un informe de octubre de Bloomberg.

Un aumento en la demanda del medicamento también es el culpable de la escasez, según un informe de Axios que cita cifras de la firma de investigación farmacéutica IQVIA que muestran un aumento vertiginoso del total de recetas de Adderall en los EE.UU.

En 2021, Adderall, tanto genérico como de marca, se recetó 41.4 millones de veces en los EE.UU. Esto es más del 10% desde 2020, según IQVIA.

Los informes de The New York Times y The Wall Street Journal sugieren que un diagnóstico de TDAH y, por lo tanto, una receta de Adderall, se volvió más fácil de obtener y más popular durante la pandemia.

Los servicios para el TDAH están cada vez más disponibles en línea en respuesta a una creciente concienciación sobre la salud mental y una creciente demanda de telesalud.

Algunos servicios en línea diagnostican a las personas con TDAH de forma remota, después de una videollamada de 30 minutos, según The Wall Street Journal. El informe indica que esto es mucho más rápido que un diagnóstico típico de un psiquiatra en persona.

Las herramientas en línea han hecho que obtener un diagnóstico de TDAH sea mucho más fácil y quizás demasiado fácil, según un informe de CNET, que pregunta: “¿TikTok te ha convencido de que tienes TDAH?”

A medida que más personas que nunca surten recetas de Adderall, la escasez está afectando a millones de pacientes con TDAH desde hace mucho tiempo. Aquellos que no tienen acceso a la medicación ahora se preguntan qué sigue.

Hasta que se alivie la escasez, hay disponible una versión de liberación prolongada de Adderall, según la FDA, y es una alternativa para los pacientes, pendiente de la aprobación de un médico.

Si tiene dificultades para surtir su receta, consulte a su farmacéutico o médico acerca de un sustituto adecuado.