Michigan prohíbe la portación abierta de armas dentro del Capitolio estatal

LANSING, Michigan (AP) – Un panel estatal prohibió el lunes el porte abierto de armas en el Capitolio de Michigan, una semana después de que una turba armada se amotinara en el Capitolio de Estados Unidos y luego de un complot el año pasado para asaltar el edificio del estado.

Las medidas para prohibir las armas en la Cámara de Representantes han sido impulsadas desde abril, cuando los manifestantes que se oponían a las restricciones del COVID-19 de la gobernadora Gretchen Whitmer , algunos armados con rifles largos y otras armas, ingresaron al Capitolio de Michigan exigiendo que se les permitiera ingresar al piso de una cámara legislativa. que estaba cerrado al público.

La Comisión del Capitolio del Estado de Michigan, que es responsable de supervisar el Capitolio, se había mostrado reacia a emitir reglas para las armas de fuego, pero cambió de rumbo el lunes y emitió la orden para prohibir el porte abierto de armas.

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 30 de abril de 2020, miembros armados de un grupo de milicias observan la protesta afuera mientras esperan que el Senado de Michigan vote en el Capitolio en Lansing, Michigan. Michigan ha prohibido el porte abierto de armas en el Capitolio estatal. una semana después de que una turba armada se amotinara en el Capitolio de los EE. UU. y luego de un intento de asaltar la casa estatal el año pasado. (Nicole Hester / MLive.com / Ann Arbor News a través de AP File)

Un portavoz del líder de la mayoría en el Senado, Mike Shirkey, quien dijo anteriormente que la comisión no debería ser responsable de la creación de políticas de armas, dijo la semana pasada que apoyaría una prohibición abierta después de que estallara la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos por una multitud de partidarios del presidente Donald Trump. .

Una portavoz del presidente entrante de la Cámara de Representantes, Jason Wentworth, dijo que quiere que todos cumplan con la regla, aunque no cree que la comisión tenga derecho a emitirla.

“El orador está agradecido por el trabajo de la Comisión del Capitolio, pero no tiene la autoridad para establecer políticas en el Capitolio”, dijo Lynn Afendoulis en un comunicado de prensa ”. El orador buscará opciones para manejar eso en el futuro. Mientras tanto, la Policía del Estado de Michigan hará cumplir el nuevo fallo “.

El vicepresidente de la comisión, John Truscott, dijo que la comisión no redacta políticas, pero que está lista para abordar cuestiones generales de seguridad. Dijo que el gobierno estatal tendrá que financiarlo.

“No tenemos un presupuesto para medidas de seguridad, así que en realidad, el gobernador y la Legislatura tendrían que lidiar con eso”, dijo Truscott. “Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las limitaciones presupuestarias que tenemos”.

Algunos de los extremistas antigubernamentales acusados en un complot para secuestrar a Whitmer habían portado armas en las protestas de cierre en el Capitolio la primavera pasada. Los fiscales dicen que el cabecilla acusado inicialmente habló de reclutar a 200 hombres para asaltar el edificio, tomar rehenes y “ejecutar a los tiranos”. Un plan secundario implicaba cerrar las salidas y prender fuego a la casa estatal, según documentos judiciales.

El FBI advirtió sobre planes para protestas armadas en todas las capitales estatales y en Washington, DC, en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. La Policía Estatal de Michigan aumentará su presencia visible e invisible en el Capitolio durante las próximas dos semanas, dijo la portavoz Shanon Banner en un correo electrónico el lunes.

El Partido Demócrata de Michigan emitió un comunicado diciendo que, aunque aplaude el hecho de que la comisión “finalmente haya puesto en práctica su autoridad”, no es suficiente y que todas las armas de fuego deben estar prohibidas dentro del Capitolio.

La senadora Dayna Polehanki impulsó un esfuerzo para prohibir todas las armas de fuego en el Capitolio al presentar una legislación el año pasado que murió en sesión. El demócrata de Livonia dijo el lunes antes de la votación del panel que una prohibición de acarreo abierta no va lo suficientemente lejos y conducirá a una falsa sensación de seguridad para quienes trabajan y visitan el Capitolio.

“Las balas son balas”, dijo sin importar qué tipo de arma traiga una persona.

“No hay ninguna razón por la que un arma pertenezca al Capitolio, es absurdo, el mundo piensa que es absurdo”, dijo Polehanki. “Me enferma que esto incluso se considere una acción viable”.

Anna Liz Nichols es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.

El escritor de Associated Press David Eggert contribuyó a este informe.

