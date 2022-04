ELLABELL, Ga. (WSAV) – Un tornado devastador en el condado de Bryan, al suroeste de Savannah, Georgia, el martes ha dejado a una familia sin hogar y a una mujer a la que aman.

Belinda Thompson, de 66 años, murió durante la tormenta, según la oficina forense del condado de Bryan. Otros ocho resultaron heridos.

Calvin Thompson, el esposo de Belinda, la describe como preciosa, amorosa, cariñosa y alguien que amaba a Dios y a su familia.

Los Thompson se escondieron en un armario mientras la tormenta se abría paso. La familia dijo que el tornado volcó la casa sobre un árbol, dejando atrás una pila de escombros mal configurados.

“No sé cómo lo viví, pero mi esposa no”, dijo Calvin. “La voy a extrañar mucho. Ella era mi todo. Acabamos de salir de la funeraria y pude ver a mi bebé una vez más, ya sabes, antes de que todo esto termine. Y fue duro, no te voy a mentir”.

Uno de los perros de la pareja logró escapar, pero el otro fue encontrado muerto. El negocio de estuco de Calvin, que quedó fuera de la casa, también fue destruido.

La gran cantidad de apoyo de personas cercanas y lejanas ha ayudado a Calvin a superar este momento difícil.

“Si no fuera por el alcance y el amor de todos en esta comunidad, hombre, estoy abrumado por el amor de la gente y soy muy afortunado: todos mis amigos, personas que no conozco”, dijo. “Es simplemente irreal”.

El dedo gordo del pie de Calvin fue cortado por un pedazo de escombros encima de él, pero pudo volver a coserlo. Dijo que también tiene algunos moretones y rasguños en la espalda pero, incluso cuando todo sane, todavía habrá un agujero en su corazón para siempre.

“Dios me puso aquí por algo”, dijo. “Me dejó aquí. No sé por qué, pero sé por qué se la llevó. Porque ella estaba lista. Tal vez no estaba listo. Pero estoy listo ahora. Ella era una dama cristiana. No hay duda de que ella está con Dios. Y un día estaré allí para verla”.

Para ayudar a cubrir los gastos del funeral y apoyar a Calvin, los miembros de la familia han organizado un GoFundMe. Puede encontrar el enlace aquí .