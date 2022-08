RALEIGH, NC (WNCN) — Una llamada al 911 emitida el martes por la tarde por la ciudad de Raleigh proporciona una nueva perspectiva sobre el aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham el viernes en el que un hombre fue encontrado muerto después de salir del avión en pleno vuelo.

La llamada, que entró a las 2:34 pm del viernes, fue hecha por un miembro anónimo del personal de la torre de control de tráfico aéreo de la FAA en RDU.

“Tenemos un piloto que estaba entrando al campo. Su copiloto saltó del avión. Hizo impacto en el suelo y aquí están las coordenadas”, dijo el miembro del personal de la FAA a un despachador del 911.

Durante varios minutos, la persona que llamó y el despachador intercambiaron coordenadas en un intento de reducir la ubicación exacta del salto informado por el copiloto, Charles Crooks.

El cuerpo de Crooks fue encontrado más tarde en un barrio de Fuquay-Varina. El piloto sobreviviente fue llevado al Centro Médico Duke, donde las autoridades dijeron que estaba bien.

Si bien la llamada al 911 dice que Crooks saltó del avión al menos cuatro veces, quedan dudas sobre dónde ocurrió realmente el salto.

La torre de control originalmente identificó la ubicación como Cary y luego dijo que estaba cerca de la escuela secundaria West Lake, que se encuentra en Apex.

Además, la llamada al 911 reveló coordenadas que habrían hecho que Crooks saltara en el condado de Johnston, justo al sur de Four Oaks, lo que no habría sido posible según el lugar donde fue recuperado.

“Todo lo que podemos hacer es recuperarnos en este momento”, dijo el personal de la FAA por teléfono con el 911. “Quiero decir, no sé… Nunca he oído… Esta es la cosa más loca que he Escuchó.”

Aún así, los investigadores no han confirmado que Crooks saltó intencionalmente en ese momento a pesar del contexto de la llamada.

La Junta Nacional de Transporte y Seguridad, así como la FAA, siguen investigando este aterrizaje de emergencia.