‘Me duele el corazón’: Niño de 10 años de Virginia muere días después de un dolor de garganta

RICHMOND, Va. ( WRIC ) – Un estudiante de las Escuelas Públicas de Richmond murió pocos días después de ser dado de alta del hospital, dejando a amigos, familiares y maestros conmocionados.

Xavier Holman, un estudiante de tercer grado de la escuela primaria Overby-Sheppard, murió el 30 de enero.

El lunes, Shani Holman, la madre de Xavier, fue a la funeraria para ver a su único hijo cortarse el pelo por última vez.

“Es muy difícil”, dijo Holman, llorando. “Nunca imaginé que mi hijo de 10 años estaría acostado sobre una losa en la funeraria de alguien. Esto no es lo que se supone que es la vida ahora”.

Holman, quien describió a su hijo como sano y feliz, mostró videos caseros de él, diciendo que la risa de Xavier era contagiosa y podía iluminar cualquier habitación, y que podía contar con él para iluminar cualquier pista de baile. Le encantaba bailar con Bruno Mars y dibujar a Sonic the Hedgehog.

“Todo lo que quiero escuchar es que mi bebé me diga que me necesita”, sollozó Holman. “Ahora mismo, lo necesito más que nada y no puedo tenerlo”.

Cortesía de Shani Holman

Holman dijo que Xavier tenía dolor de garganta y falta de apetito el 26 de enero. Ella dijo que lo llevó a la sala de emergencias esa noche, y dio negativo en la prueba de faringitis estreptocócica y COVID-19. Holman dijo que a su hijo le dieron Tylenol y lo enviaron a casa.

“No se hicieron análisis de sangre, no se hicieron análisis de orina, no se hizo nada”, dijo Holman. “Su frecuencia cardíaca estaba alta, pero dijeron que la máquina no funcionaba correctamente”.

Sin embargo, a la mañana siguiente, dijo Holman, Xavier no respondió y ella marcó el 911.

“Entré en pánico. Lo llamé por su nombre y lo sacudí, y él no respondió”, dijo Holman. “Tenía mucho frío, pero le ardía la cabeza”.

Después de que una ambulancia lo llevara de urgencia al hospital, Holman dijo que Xavier murió tres días después de lo que los médicos llamaron coma diabético. Sin embargo, su madre dice que no tenía antecedentes de diabetes. Dijo que su hijo tenía autismo y asma, pero nada más.

“Nunca tuvo diabetes”, dijo Holman. “Se le hace la prueba todos los años durante un examen físico. Acabamos de ir al médico. Sí, es un niño gordo, pero nunca tuvo diabetes. Estoy perdido y necesito respuestas”.

Ha habido una gran cantidad de apoyo de la comunidad escolar,

El director de la escuela de Xavier lo describió como un “joven amable que tenía un espíritu amable”, mientras que un ex maestro lo recuerda como una “fuerza dulce, compasiva y creativa”.

Su madre está luchando por darle sentido a todo.

“Me duele, me duele el corazón, me duele todo”, lloró Holman. “Él era mi todo. Simplemente ya no sé qué hacer”.

Holman solicitó que se realizara una autopsia y actualmente está esperando los resultados, que podrían demorar hasta seis semanas. Ella espera tener claridad sobre la muerte de su hijo.

Xavier descansará el miércoles.