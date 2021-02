NUEVA YORK (AP) - Aproximadamente 1 de cada 3 estadounidenses dice que definitivamente o probablemente no recibirá la vacuna COVID-19, según una nueva encuesta que, según algunos expertos, es una noticia desalentadora si EE. UU. Espera lograr la inmunidad colectiva y vencer el brote. .

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que mientras que el 67% de los estadounidenses planean vacunarse o ya lo han hecho, el 15% está seguro de que no lo hará y el 17% dice que probablemente no. Muchos expresaron dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna.