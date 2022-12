(The Hill) – La proporción de hijos adultos que viven con sus padres ha aumentado en los últimos años. Esto acaba de llegar: A los padres no les gusta.

Una encuesta reciente de Pew encontró que dos quintas partes de los padres creen que los padres que hospedan a hijos adultos es malo para la sociedad, mientras que solo el 12 por ciento piensa que es algo bueno. Las mamás están de acuerdo, aunque en menor grado.

Con la economía decayendo, una avalancha de nuevos artículos aconsejan a los padres sobre temas tan interesantes como si los hijos adultos deben pagar el alquiler y, de manera más directa, ” Cómo lograr que sus hijos adultos se muden“.

COVID-19 envió a niños adultos de regreso al nido en números sin precedentes. Una estampida de jóvenes de la generación del milenio y progenie de la Generación Z de mayor edad han huido de sus compañeros de cuarto y de los abarrotados apartamentos urbanos durante la pandemia por casas espaciosas en suburbios escasamente poblados con cocinas completas y cómodas instalaciones de lavandería.

La proporción de adultos de 25 a 34 años que vivían con sus padres alcanzó máximos históricos en 2020, según muestran las cifras del censo: 22 por ciento de hombres y 13.4 por ciento de mujeres.

Los números han retrocedido desde entonces, pero no mucho. En 2022, el 19 por ciento de los hombres y el 12 por ciento de las mujeres en el grupo demográfico de 25 a 34 años cohabitan con sus padres.

“Hablamos en psicología sobre la edad adulta emergente como una nueva etapa en la vida”, dijo Carol Sigelman, psicóloga del desarrollo de la Universidad George Washington. “Es este tipo de tierra intermedia”.

Un niño adulto con un buen trabajo puede maximizar los beneficios de vivir en casa, acumulando ahorros y pagando deudas pagando poco o nada por comida y vivienda.

Regresar al hogar de la infancia también puede desencadenar una pesadilla de discusiones repetidas, límites violados y privacidad inalcanzable, sin mencionar la sensación ineludible de ser tratado como un niño.

“Los hogares multigeneracionales realmente son muy productivos y útiles”, dijo Jerrold Shapiro, profesor de psicología de consejería en la Universidad de Santa Clara. “Pero hay algunos problemas. La más grande es que tan pronto como los niños regresan con sus padres, sin importar la edad que tengan, retroceden. Y los padres retroceden. Lo hacen en tándem”.

Regresar de la universidad a la cama doble y los carteles de One Direction de un dormitorio infantil es un rito de iniciación bien establecido, aunque vagamente humillante, para los adultos jóvenes de Estados Unidos. Más de la mitad de los hombres y mujeres de 18 a 24 años han vivido con sus padres constantemente desde 2011, según muestran las cifras del censo.

Se sientan a la vanguardia de una tendencia de décadas, destacada por la pandemia, que ha transformado el hogar estadounidense.

En las primeras cuatro décadas de 1900, mucho antes de que el término “fallo en el lanzamiento” entrara en el vocabulario cultural, más de dos quintas partes de los adultos menores de 30 años vivían con sus padres en hogares multigeneracionales, a menudo compartiendo tareas en una granja familiar, según un análisis Pew de los archivos del Censo. La proporción de adultos jóvenes que vivían con sus padres alcanzó un máximo del 48 por ciento en 1940.

La población que cohabitaba se desplomó en las décadas de 1940 y 1950, una era de guerra, prosperidad y urbanización, llegando a un mínimo de alrededor del 30 por ciento en 1960. Ha aumentado lentamente desde entonces.

Los adultos jóvenes se quedan más tiempo en la escuela, se enfrentan al aumento de la deuda estudiantil, se casan más tarde y esperan más tiempo para comprar una primera casa. Muchos se mudan de la casa de sus padres solo para regresar después de perder un trabajo o un compañero de cuarto. Los investigadores los llaman niños boomerang.

COVID-19 provocó una reubicación masiva, con millones de estadounidenses que abandonaron los núcleos urbanos abarrotados y los campus universitarios cerrados. Una encuesta de Pew encontró que los adultos jóvenes tenían tres veces más probabilidades de mudarse que cualquier otro grupo de edad.

En la primera mitad de 2020, la pandemia aumentó la proporción de adultos menores de 30 años que vivían con sus padres del 47% al 52%, una pequeña mayoría.

En los años transcurridos desde entonces, gran parte de la vida estadounidense ha vuelto a la normalidad. Pero muchos niños boomerang pandémicos permanecen en el hogar de los padres: dos tercios, según una estimación.

Una gran cantidad de historias idealizaron las nuevas conexiones forjadas entre los niños adultos y los padres que pensaron que los habían perdido para siempre.

“Fue un placer tener este tiempo con nuestros hijos adultos”, dijo David Ellis, padre de Raleigh, Carolina del Norte, a The Guardian en 2021, después de que la pandemia pusiera a dos de ellos bajo su techo.

Con el tiempo, parte de la buena voluntad de la sociedad se ha agriado. El niño boomerang ha generado una industria casera de cobertura sobre cómo hacer frente, no a la pandemia, sino a los jóvenes refugiados pandémicos que aún colonizan su hogar.

Un artículo enumera “8 errores que cometen los padres con sus hijos de 20 y tantos años viviendo en casa“. (Número cuatro es, “Suponer que se mudarán cuando estén listos”. Número siete: “Dejarlos esperar por el trabajo perfecto”).

Otro titular anuncia: “Los padres que trabajan gastan más de $1,000 al mes en las facturas de sus hijos adultos”. Ese artículo analiza una encuesta reciente realizada por el sitio web para consumidores Savings.com. Entre los hallazgos: el 62 por ciento de los hijos adultos que viven con los padres “no contribuyen en absoluto a los gastos del hogar”.

Una tercera entrada advierte: “Apoyar a los hijos adultos puede costarles a los padres $227,000 en jubilación ”. Una conclusión inquietante: el 10 por ciento de los hijos adultos aún cobran una mesada.

“Vivir en casa, ahorrar dinero, pagar la deuda de la universidad, me parece bien”, dijo Jim Kinney, un planificador financiero certificado en Nueva Jersey. “Pero lo que he estado viendo recientemente es más de este problema de falla en el lanzamiento. El niño vive en casa porque no quiere salir a buscar trabajo”.

Los padres ancianos que mantienen a sus hijos adultos corren el riesgo de defraudar sus propios planes de jubilación, dijo Kinney.

“En el mundo real, los años de gloria en los que la gente realmente invierte dinero en su jubilación son los últimos 10 años” de su vida laboral, dijo. “Y si está apoyando a su hijo pagando el seguro de su automóvil y sus compras y tal vez incluso pagando su seguro médico, eso le quita la oportunidad de acumular los ahorros para la jubilación en los últimos años antes de la jubilación”.

Kinney cree que la mayoría de los hijos adultos que viven con sus padres deberían pagar al menos una parte del alquiler. “Si están demasiado cómodos en casa”, dijo, “tal vez necesites que sea un poco incómodo”.

Idealmente, los padres deberían llegar a un acuerdo con los niños boomerang antes de que regresen, estableciendo con qué fondos o tareas contribuirá el niño y qué límites respetarán los padres, según Shapiro. “Es como un acuerdo prenupcial”, dijo.

Incluso entonces, las relaciones pueden deteriorarse.

Shapiro, un experto en padres con el nido vacío, una vez aconsejó a una pareja cuya hija había accedido a pagar el alquiler cuando regresara a la casa familiar. “Y lo hizo”, dijo Shapiro. “Durante unos tres meses. Y se quedó allí durante un año y medio. Y creó un problema real”.

Cuando un hogar multigeneracional prospera, el arreglo puede generar grandes dividendos tanto para los padres como para sus hijos adultos. Después de todo, los padres prosperan al ver a sus hijos salir al mundo y perpetuar la especie, un concepto conocido en los círculos psicológicos como “generatividad”.

“La mayoría de los padres son bastante buenos en esto”, dijo Sigelman. “Siguen siendo padres. Quieren ayudar a sus hijos en todo lo que puedan”.

Todo lo que los padres realmente piden a cambio, dijo, es “ver que el hijo adulto está tratando de hacer algún tipo de progreso. Están en la escuela, trabajando en un título. Están buscando trabajo. Están haciendo un plan para irse.