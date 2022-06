(NewsNation) — Los clientes de Hertz que dicen que fueron arrestados injustamente y acusados de robar autos que alquilaron tendrán su día en la corte.

NewsNation informó anteriormente sobre las situaciones de pesadilla que llevaron a los clientes a demandar al gigante de los alquileres el año pasado. Más de 200 clientes le pidieron a un juez federal en Delaware que obligara a Hertz a revelar registros sobre informes de robo erróneos, y, en febrero, el juez falló a favor de los clientes que alquilaron autos de la compañía.

Ahora, más de 100 clientes están demandando al gigante de los autos de alquiler por daños mentales y emocionales luego de que, según dicen, fueron arrestados falsamente e incluso encarcelados después de que Hertz presentara informes policiales que decían que los autos que alquilaron fueron robados. Un juez dictaminó este mes que al menos 89 de esos casos pueden llevarse a cabo en los tribunales estatales de todo el país, según Rich McHugh, reportero de NewsNation.

“Los casos que hemos estado cubriendo ciertamente no son culpa del cliente”, dijo McHugh en “Morning in America”. “Estos clientes han sido reivindicados en los tribunales, y en estos casos se ha demostrado que no fueron negligentes”.

Los clientes dicen que los autos fueron alquilados legítimamente y que a muchos se les quitaron los cargos, pero no antes de pasar tiempo en la cárcel en algunos casos, incluido el de Julius Burnside.

Burnside es parte de una de las demandas contra Hertz.

“Sentí que era una broma… como tú me estás diciendo que tengo una orden de arresto por algo que pagué. Eso no es posible”, dijo Burnside a NewsNation el año pasado.

Según la demanda, Burnside fue puesto en libertad pero luego se perdió una cita en la corte, lo que resultó en su nuevo arresto y detención.

“Varios meses después, me obligaron a firmar un acuerdo de culpabilidad para salir de la cárcel”, dijo Burnside.

Finalmente, un tribunal de Georgia dictaminó que, de hecho, Burnside había pagado su alquiler y desestimó el caso por completo.

“Todo fue desestimado, volcado. Lloro. Ahora lloro”, dijo Burnside.

McHugh culpa a los informes policiales de la desorganización de Hertz.

“Creo que lo que está pasando en parte es que hay sistemas informáticos obsoletos dentro de Hertz. Hay una organización enorme y cuando no pueden encontrar un auto, lo marcan como robado. Y ese es el problema”, dijo McHugh. “En muchos casos, no rescinden la etiqueta robada y, por lo tanto, envía a la policía a arrestar a las personas que están en estos autos”.

El nuevo CEO de Hertz admitió en abril que los clientes del gigante de los autos de alquiler podrían haber sido arrestados injustamente y acusados de robar los autos que habían alquilado.

Stephen Scherr dijo que la compañía cambió sus prácticas para solucionar los problemas que ocurrieron cuando se reportó el robo de autos, pero la transacción se registró incorrectamente en el sistema de Hertz.

Scherr prometió “hacer lo correcto” con los clientes que han sido tratados injustamente en una entrevista con Bloomberg TV en abril y admitió públicamente por primera vez que algunos fueron arrestados injustamente.