NUEVA YORK (WXIN) – Todo lo que Mariah Carey quiere para Navidad este año es invitarte a la ciudad de Nueva York para un fin de semana festivo único en la vida.

La llamada “Reina de la Navidad” se asoció con Booking.com para brindarles a los fanáticos la oportunidad de reservar la experiencia vacacional definitiva de Mariah en la ciudad de Nueva York.

El paquete lo hará “sentir emociones” con su estadía de tres noches para dos en The Plaza, así como cócteles y una sesión de fotos en el penthouse de Carey en Tribeca, y boletos para su concierto “¡Feliz Navidad a Todos!” en el Madison Square Garden.

El fin de semana largo se lleva a cabo entre el 16 y el 19 de diciembre y está repleto de un itinerario seleccionado por la propia Carey. También incluye reservas para cenar en algunos de sus restaurantes favoritos y una parada en uno de los destinos más emblemáticos de la Gran Manzana: el Rockefeller Center.

NOTTINGHAM, INGLATERRA – 9 DE DICIEMBRE: Mariah Carey se presenta en vivo durante su gira All I Want For Christmas Is You en Motorpoint Arena el 9 de diciembre de 2018 en Nottingham, Inglaterra. (Foto de Samir Hussein/WireImage)

Habitación marroquí en el ático de Nueva York de Mariah Carey

Terraza en la azotea del Penthouse de Nueva York de Mariah Carey

la princesa de navidad

The Plaza, un hotel Fairmont

Habitación Grand Luxe King en The Plaza, a Fairmont Hotel

Navidad espectacular protagonizada por Radio City Rockettes

VIP Meet and Greet con Rockettes y Santa

“La Navidad en Nueva York es una experiencia única en la vida, así que me asocié con Booking.com para crear una experiencia de viaje especial con el tema de las fiestas en mi ciudad natal durante la época más maravillosa del año”, dijo el galardonado cantante y compositor, actriz y productora discográfica.

“¡Solo por una vez, les estoy dando a dos fanáticos la oportunidad de tener una extravagancia inolvidable y mágica! Espero que los bookers disfruten la oportunidad de ver mi concierto en el Madison Square Garden, visitar el Top of the Rock, comer en mis restaurantes favoritos y hospedarse en un lujoso hotel de Nueva York”, dijo.

La reserva se abrirá a las 5 p.m. el 14 de diciembre y operará por orden de llegada. Costará sólo $20.19, en honor al año en que el megaéxito navideño de Carey “All I Want for Christmas” alcanzó por primera vez el número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Esto es todo lo que incluirá la experiencia de tres días:

Hora del cóctel en un espacio privado en el penthouse de Carey en la ciudad de Nueva York

Una sesión de fotos profesional de tarjetas de Navidad en su terraza en la azotea.

Una estadía de tres noches en una habitación Grand Luxe King en The Plaza, a Fairmont Hotel

Vuelos, traslados al aeropuerto y transporte local hacia y desde atracciones y actividades

Entradas para “Feliz Navidad a todos” de Carey concierto en el Madison Square Garden el 16 de diciembre

Una copia firmada del nuevo libro clásico navideño de Carey, “The Christmas Princess”

Una juerga de compras en Saks Fifth Avenue

Se detiene en Top of the Rock para una visita guiada privada

para una visita guiada privada Experiencia VIP de patinaje sobre hielo frente al árbol de Navidad del Rockefeller Center con una sesión privada de patinaje, carpa de hospitalidad VIP para chocolate caliente y momentos fotográficos, todo ambientado con una banda sonora de algunos de los grandes éxitos de Carey

Boletos para el ” Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes”, presentado por QVC, que incluye una recepción VIP previa al espectáculo y un recorrido privado por el Radio City Music Hall, así como la oportunidad de conocer a un Radio City Rockette

Starring the Radio City Rockettes”, presentado por QVC, que incluye una recepción VIP previa al espectáculo y un recorrido privado por el Radio City Music Hall, así como la oportunidad de conocer a un Radio City Rockette Reservas para cenar en los restaurantes favoritos de Carey en la ciudad de Nueva York, incluidos Nobu y Mr. Chow

Carey no estará en su penthouse durante la visita y los ganadores deberán firmar un acuerdo de confidencialidad por motivos de seguridad. Los huéspedes también deben tener al menos 21 años para reservar el paquete de vacaciones.

“All I Want for Christmas for You” obtuvo tres récords mundiales Guinness en 2019: canción festiva (Navidad/Año Nuevo) mejor clasificada en el Billboard US Hot 100 por un artista solista, pista más reproducida en Spotify en 24 horas (mujer), y la mayoría de las semanas en la lista Top 10 de singles del Reino Unido para una canción navideña.

La Recording Industry Association of America también otorgó a Carey el premio Diamond en 2021 por “All I Want for Christmas is You” después de alcanzar los 10 millones en ventas y unidades de transmisión en los Estados Unidos.