CONDADO DE GUILFORD, NC ( WGHP /NEXSTAR) – Un buen samaritano ayudó a rescatar a cuatro cachorros abandonados la madrugada del sábado después de notar que una maleta aparentemente se movía sola al costado de una carretera de Carolina del Norte, según Guilford County Animal Services (GCAS).

Una foto muestra a los cuatro perros jóvenes, en su mayoría negros con pequeñas manchas blancas, metidos dentro de una maleta azul. La pieza de equipaje, que fue arrojada a lo largo de una carretera en el condado de Guilford, estaba cerrada casi por completo, excepto por una pequeña sección, según el refugio.

Los trabajadores de Servicios para Animales dijeron que la persona que encontró a los cachorros se sorprendió y los llevó al refugio de inmediato.

“Shout out to all the Good Samaritans who take the time to help animals in need,” GCAS posted on [0] =AZVDbVYnNnWQTy8FsjYfVLnmAZq-gcMgyTugJr64trcEcKwmIxV-kYlr0APBIkE4toqY1uj_57u50-QSLwVuHrZlAP5KBkQlQv-fcVPpAsJxHcLezB61DBv1TQWpOsFK0r_optH_fT8jl0I19DikIVSgxMP4MbiJH8K_lWCBycd59AAMDqG-HfcWOchF1d9TG5A&__tn__=%2CO%2CP-R” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Sábado de Facebook .

Un portavoz de los Servicios para Animales del Condado de Guilford, Stephen Carlson, dijo que los cachorros, las cuatro hembras, están bien.

Sin embargo, el equipo médico dice que no son muy sociables y requerirán hogares de acogida con cuidadores experimentados antes de que puedan ser dados en adopción.

“Requerirán mucha interacción humana, afecto y paciencia”, dijo Carlson a Nexstar.

Por ahora, los cachorros, Tumi, Samsonite, Stowaway y Carion (carry-on), se están instalando en un nuevo entorno, gracias a la decisión de un buen samaritano de investigar una maleta desechada.