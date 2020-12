Maestra de preescolar de Carolina del Norte despedida después de 20 años gana la lotería de $ 250 mil

CHARLOTTE, NC (WBTW) – Después de unos meses difíciles, Joe Camp de Carolina del Norte tuvo un golpe de buena suerte con un premio de lotería de $ 250,000.

“Fui maestra durante 20 años, maestra de preescolar”, dijo Camp, “y me despidieron el 6 de septiembre. Un mes después de eso, mi papá falleció. Y me puso en un lugar oscuro. Pero tengo muchos amigos y familiares que simplemente me dijeron que siguiera ahí, que siguiera creyendo en mí mismo “.

Camp compró su billete ganador de la fiebre del oro de 250.000 dólares en Coulwood BP en Belhaven Boulevard en Charlotte.

“El jueves por la mañana, fui a la tienda y compré un boleto para raspar como suelo hacer”, dijo Camp. “Y compré dos boletos. No gané en el primero, así que probé el segundo, lo raspé y caí de rodillas en el surtidor de gasolina “.

Camp reclamó su premio el lunes en la sede de la lotería en Raleigh. Después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas, se llevó a casa $ 176,876.

“Lo que planeo hacer con mis ganancias es tener un futuro para mi hija”, dijo. Sus planes incluyen un nuevo hogar para él y su hija y ahorrar para su educación.

“Quiero tener una casa porque quiero prepararla para mi familia, mis nietos”, agregó. “Quiero tener algo para nosotros. Nunca tuve nada, nadie pasó nada, y eso es lo que quiero hacer “.

Y lo que es aún mejor, dice Camps, “Recientemente conseguí un empleo en un centro de ventas de automóviles de un concesionario de automóviles”.