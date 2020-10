Madres sin máscara de Florida expulsadas de la reunión de la junta escolar sobre las máscaras

CONDADO DE VOLUSIA, Fla. (WESH) —La policía fue llamada a una reunión de la Junta Escolar del Condado de Volusia sobre un mandato de máscaras en las escuelas después de que un grupo de mamás se negaron a usar máscaras en la reunión.

Las autoridades dijeron que siete padres fueron invadidos de la reunión después de que se negaron a ponerse una máscara mientras estaban dentro de la sala de reuniones.

El grupo de mamás dijo que estaban en la reunión debido a una política formal de máscaras en las escuelas que estaba en la agenda.

La junta se estaba preparando para discutir una extensión de la política de máscaras obligatorias en las escuelas del condado de Volusia que se implementó en agosto.

Varios miembros de la junta y abogados de la junta escolar hablaron extensamente con el grupo, tratando de convencerlos de que se pusieran máscaras para participar en la reunión.

Se llamó a la policía después de que la discusión provocara algunos gritos.

Una vez afuera, una de las madres habló sobre por qué se negaba a usar una máscara.

“Las máscaras nunca deben ser obligatorias porque nuestros niños no son propiedad del gobierno. No son propiedad de la junta escolar. No son propiedad del distrito. Somos dueños de nuestros propios hijos ”, dijo Rachael Cohen.

Mientras una de las mujeres era escoltada fuera de la reunión, llamó a los que estaban adentro “ovejas” y el grupo dijo afuera que creen que las máscaras son un experimento que requiere consentimiento.

Además del mandato de la máscara, la junta escolar está adoptando una política de redes sociales para empleados el martes porque los funcionarios dijeron que se ha difundido información errónea en cuentas no asociadas con las escuelas o la junta escolar.

