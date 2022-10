CARMEL, Ind. (WXIN) — Una madre de Indiana fue sentenciada a 115 años de prisión luego de ser declarada culpable en un complot de asesinato por envenenamiento que surgió de una disputa por la custodia entre ella y el padre de su hijo de 2 años.

Heidi Littlefield, de 42 años, fue declarada culpable de asesinato y dos cargos de conspiración para cometer asesinato en agosto por un jurado del condado de Hamilton por la muerte de su exnovio, Francis Kelley.

Kelley fue encontrado muerto en un sofá en su casa de Carmel el 18 de enero de 2021.

Según documentos judiciales, Littlefield conspiró con su hija, Logan Runyon, para planear la muerte de Kelley. Kelley y Littlefield compartían un niño de 2 años y habían estado en una batalla por la custodia cuando Littlefield comenzó a tramar el asesinato de Kelley.

Los documentos judiciales revelan que entre octubre de 2020 y enero de 2021, Littlefield trabajó con Runyon para envenenar a Kelley con fentanilo, con la esperanza de que su muerte pareciera una sobredosis.

Los investigadores hablaron con Robert Walker de Englewood, Ohio, otro conspirador acusado en el complot, quien les dijo a los detectives que Littlefield puso fentanilo en la sopa de miso de Kelley en octubre de 2020. Walker también le dijo a la policía que fue idea de Littlefield poner el fentanilo en la avena de Kelley, que dijo comió el 15 de enero de 2021, último día que alguien supo de Kelley.

Heidi Littlefield [izquierda] , Logan Runyon [centro] y Robert Walker [derecha] (Foto//Departamento de Policía de Carmel, Departamento del Sheriff del condado de Montgomery, Ohio)

Los documentos judiciales revelan una conversación de texto entre Kelley y Littlefield que pudo haber sido la última.

“¿Le hiciste algo a la avena que estaba en mi refrigerador?” Kelley envió un mensaje de texto a Littlefield el 15 de enero de 2021 a la 1:37 p. m.

“¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿de qué estás hablando???? Littlefield respondió.

“Estuviste en mi refrigerador anoche y sabía raro después de un par de bocados y ahora estoy mareado”, respondió Kelley a la 1:41 p.m. y agregó que tenía problemas para concentrarse en el trabajo.

Kelley había estado trabajando desde casa ese día. Los registros judiciales muestran que el último correo electrónico que envió Kelley fue a la 1:56 p.m. El empleador de Kelley dijo que era “muy inusual” que Kelley se apagara durante este período de tiempo, ya que generalmente estaba activo hasta las 5 p.m.

Littlefield continuó enviándole mensajes de texto a Kelley después de que él le preguntó sobre la avena. Ella lo acusó de estar drogado y lo reprendió. En un mensaje enviado a la 1:52 p.m., dijo que estaba cansada de que él “diera información falsa sobre mí”. Este mensaje no fue leído. También lo hizo su mensaje a las 4:04 p.m., donde Littlefield le dijo que había pasado por su casa un poco antes con su hija, pero que nadie respondió a sus golpes en la puerta.

La policía de Carmel terminó haciendo un control de bienestar en la casa de Kelley dos días después, después de que otra exnovia se preocupara cuando Kelley no recogió a su hijo de 9 años como estaba previsto. Sin embargo, la policía no entró en la casa de Kelley ni se puso en contacto con Kelley el 17 de enero. No fue hasta la tarde siguiente que Kelley fue encontrado cuando la misma ex fue a su casa y lo encontró muerto en su sofá.

La policía fue llamada a la casa de Howe Drive de Kelley, donde una inspección del cuerpo de Kelley notó hematomas alrededor de su ojo derecho, codo derecho, rodillas y mano izquierda. También se encontró una pequeña bolsa debajo del sofá. Dio positivo por cocaína, pero una autopsia luego reveló fentanilo en el sistema de Kelley, no cocaína.

El 20 de enero de 2021, el forense determinó que la forma de muerte de Kelley fue asfixia por estrangulamiento manual. También hubo un traumatismo por objeto contundente en la cabeza.

Cuando Walker fue arrestado con una orden judicial en Ohio en marzo de 2021, les dijo a los detectives del Departamento de Policía de Carmel que quería informarles sobre la muerte de Kelley y la participación de Littlefield y Runyon.

Walker le dijo a la policía que Littlefield le pagó $2,500 para contratar a alguien para matar a Kelley. Walker, en cambio, usó el dinero en drogas, diciendo que no tenía intención de cumplir su promesa.

Según Walker, Littlefield habló sobre matar al “papá de su bebé” porque “le estaría fallando a su hija si (Kelley) no terminara muerto”.

Walker incluso insinuó que Littlefield quería que Runyon asumiera la culpa y le preguntó a su propia hija si estaba “de acuerdo con ir a prisión por el resto de su vida”.

Walker le contó a los investigadores los detalles de la muerte de Kelley y dijo que fue Runyon quien le contó lo que sucedió en la casa de Kelley en Carmel.

Según la entrevista de Walker, Littlefield envenenó la avena de Kelley al agregar fentanilo a la comida. Luego, ella y Runyon forzaron la ventana y se colaron dentro de la casa de Kelley, donde lo encontraron inconsciente pero aún respirando. Luego, Littlefield supuestamente usó la “corbata favorita” de Kelley para estrangularlo mientras golpeaba su cabeza contra el suelo.

Runyon, quien fue sentenciada a 26 años de prisión por su participación en el asesinato, testificó contra su madre como parte de su acuerdo de culpabilidad. Runyon corroboró los hechos que describió Walker.

Littlefield mantiene su inocencia, según IndyStar , afirmando que tiene la intención de apelar la decisión del tribunal. Según los informes, dos de los propios hijos de Littlefield le dijeron al juez que, sin embargo, la sociedad estaba mejor con Littlefield tras las rejas.

Los documentos judiciales también revelan que el novio de Littlefield en el momento del asesinato de Kelley, quien también es el padre del niño del que Littlefield estaba embarazada en el momento de su arresto, grabó conversaciones entre Littlefield y él mismo que entregó a la policía. En estas conversaciones, se puede escuchar a Littlefield tramando una sobredosis de fentanilo para Kelley y hablando de cómo quiere que Kelley muera.

Walker firmó un acuerdo de culpabilidad por un cargo de conspiración para cometer asesinato, según los registros judiciales. Fue condenado a 10 años de prisión.