CONDADO DE MOBILE, Ala. ( WKRG ) — La madre de un joven asesinado en Prichard durante el fin de semana está hablando. Randon Lee fue asesinado a tiros el viernes por la noche en una gasolinera de Prichard.

En una conferencia de prensa el lunes, la policía de Prichard dijo que los sospechosos que lo mataron conocían a la víctima como alguien que había vendido marihuana antes.

La madre de la víctima, Ophelia Nichols, escribe en Facebook, agradeciendo a la gente por su apoyo y pidiendo que continúen con su luto.

“Por favor, no piensen mal de mi hijo por las circunstancias en que se lo llevaron. No nos avergonzamos de él y nunca lo estaremos. Cuando tenía 18 años, yo misma tomé malas decisiones. Pienso en la persona que le hizo esto a mi hijo y tener empatía por su familia una vez que se enteren. Aunque otros pueden pensar que no debería, pero ahora habrá dos familias que están heridas y rotas”.

Ofelia Nichols es una popular estrella local de TikTok, @shoelover99, conocida como Mama Tot.