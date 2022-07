( NewsNation ) — Después de 20 años, una madre de Utah se reunió con su hijo biológico.

Holly Shearer tenía 15 años cuando quedó embarazada de un niño al que llamaría Benjamin. Shearer tomó la difícil decisión de dar al bebé en adopción.

Shearer eligió a Brian y Angela Hulleburg, una pareja que luchaba contra la infertilidad, para criar al bebé Benjamin.

La madre adoptiva de Benjamin, Angela Hulleburg, dice que se mantuvo en contacto con Shearer escribiendo sus cartas sobre Benjamin y enviándole fotografías durante los primeros tres años de su vida.

“Después de eso, no tuvimos ningún contacto”, dijo Angela Hulleburg. “Pero habíamos sido muy abiertos con Benjamin de que fue adoptado y que cuando fuera el momento adecuado, cuando él fuera mayor, definitivamente la encontraríamos y volveríamos a conectarnos con ella. Seguro”.

Benjamin Hulleburg agregó: “Estábamos planeando tratar de encontrarla cuando cumplí 18 años, pero luego llegó COVID. No pudimos comunicarnos con nadie, por lo que era una causa perdida e íbamos a tener que esperar un par de años más después de eso”.

Mientras tanto, comenzó su propia búsqueda, buscando volver a conectarse con Shearer y encontrar la pequeña parte de sí mismo que dice que faltaba. Se hizo una prueba de ADN y se inscribió en un registro de adopciones.

“Nunca había tenido a alguien a quien pudiera decir, como, ‘Oh, de ahí obtuve mis ojos. Ahí es donde tengo mi nariz. … Nunca tuve esa conexión biológica física para decir … ‘Esto es lo que soy y de aquí es de donde vino’, dijo. “Entonces, para mí, se trataba mucho menos de tratar de encontrar una familia o, como, tratar de encontrar a un familiar perdido hace mucho tiempo. Se trataba más de tratar de encontrar de dónde vengo”.

No solo comparten un parecido físico. Tras reencontrarse dos décadas después, descubrieron que trabajan en el mismo lugar. Benjamin Hulleburg trabaja como voluntario en el Hospital St. Mark’s en Millcreek, Utah, y Shearer trabaja cerca del pabellón de mujeres.

“Probablemente nos hemos cruzado porque mi turno comienza a las 4:30. El de ella termina alrededor de las 4:30. Así que probablemente nos cruzamos y no teníamos idea”, dijo Benjamin Hulleburg.

Benjamin Hulleburg tiene recuerdos muy vívidos de la primera vez que recibió un mensaje de su madre biológica.

“Había estado tratando durante tanto tiempo de encontrar a Holly y nunca había tenido éxito”, recordó.

El día después de su cumpleaños, estaba revisando algunos mensajes de personas que le deseaban un feliz cumpleaños cuando notó un mensaje de una persona que no conocía. Respondió preguntando cómo conocía al remitente, pensando que podría ser solo un amigo de un grupo de Facebook.

“Fue entonces cuando ella me envió un mensaje largo diciéndome quién era”, dijo. “Cuando recibí el mensaje, me derrumbé. Empecé a llorar. Tuve que ir a la sala de descanso. Fue un gran problema. Me golpeó muy fuerte. Era un día que había estado esperando toda mi vida”.

Dijo que a lo largo de su infancia, siempre había querido conocer a su madre biológica, y todo lo que sabía sobre ella era su nombre de pila. Finalmente conocerla fue algo que valió la pena esperar, dice.

“Para que finalmente llegara este día, fue como algo en lo que había trabajado durante tanto tiempo que finalmente sucedió. Que fue como el final de un viaje largo y duro, y finalmente lo logré”, dijo.

El sentimiento de un viaje largo y difícil es mutuo para su madre. Shearer describe dar a su hijo en adopción como la decisión más difícil que ha tomado.

“No pasaba un día sin que pensara en él. En cualquier escenario, solo, ya sabes, es un hermoso día, escuela, un lunes por la mañana. Me pregunto qué estará haciendo en vacaciones, cumpleaños. … Él siempre estuvo en mi mente”, dijo.

Benjamin Hulleburg no está seguro de cómo será el futuro, pero se siente bien sabiendo que ahora tiene el doble de amor y apoyo.

“Esto llegó en el momento exacto de mi vida donde lo necesitaba. Entonces, cuando pienso en el futuro, pienso que va a suceder, cómo sucederá”, dijo. “Pero tengo el doble de amor, tengo el doble de apoyo y casi siento que puedo hacer cualquier cosa sin importar lo que venga. mi manera.”