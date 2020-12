Madre de un niño abandonado en la tienda Goodwill afirma que fue secuestrado por un hombre que intentó prostituirla

WASHINGTON (AP) - El fiscal general William Barr, uno de los más acérrimos aliados del presidente Donald Trump, dimitió en medio de una tensión persistente con el presidente por las infundadas afirmaciones del presidente sobre fraude electoral y la investigación sobre el hijo del presidente electo Joe Biden.

Barr fue a la Casa Blanca el lunes, donde Trump dijo que presentó su carta de renuncia. "Según la carta, Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las vacaciones con su familia", tuiteó Trump.

Trump ha expresado públicamente su enojo por la declaración de Barr a The Associated Press a principios de este mes de que el Departamento de Justicia no había encontrado ningún fraude electoral generalizado que cambiaría el resultado de las elecciones. Trump también ha estado enojado porque el Departamento de Justicia no anunció públicamente que estaba investigando a Hunter Biden antes de las elecciones, a pesar de la política del departamento contra tal pronunciamiento.

Trump dijo que el fiscal general adjunto Jeff Rosen, a quien calificó como "una persona destacada", se convertirá en fiscal general interino.