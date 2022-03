RAYNE, Luisiana (KLFY) — Una madre de Rayne quiere justicia para su hijo después de un tiroteo el fin de semana.

Las autoridades dicen que el tiroteo ocurrió en North Bradford Street.

“No me detendré hasta que se haga justicia, incluso si tengo que dar mi último aliento”, dijo Kira Babineaux, madre del joven de 17 años que fue herido.

“Tengo 39 años. He vivido mi vida. Moriré en el intento y no voy a parar hasta que estén en la cárcel. Voy a estar en la cárcel porque se hará justicia”.

Ella recuerda un mensaje que recibió el pasado fin de semana.

“El sábado por la mañana, alrededor de las 3 am, recibí una llamada de que le habían disparado a mi hijo. Mi corazón se detuvo y seguí pensando que mi hijo estaba muerto”, dijo Babineaux.

Afortunadamente, su hijo está vivo, pero recibió un disparo en la zona lumbar.

“Solo verlo… no puede agacharse para nada, no puede agacharse, no puede atarse los zapatos, no puede bañarse solo, es muy desgarrador”.

“Él no puede soportar el dolor como si estuviera sufriendo. Él tiene dolor. Me alegro de que esté aquí, pero está adolorido”, dijo Babineaux.

Ella explica cómo le dijeron que se desarrolló el incidente.

“Mi hijo estaba montando y regresaron de la tienda. Fueron a la casa de un amigo y consiguieron un control remoto para volver a casa y jugar, y cada vez que pasaban por el frente de la casa, cinco niños salían del patio trasero disparando”, dijo.

“Cada vez que se agachaba en el asiento delantero para agacharse, era cuando la bala lo golpeaba en la espalda”.

Ella dijo que su hijo notó a dos de los tiradores.

“Di nombres, me han dado nombres. Si tengo que llevar esto a Lafayette, si tengo que llamar a la NAACP, se hará justicia y no me detendré hasta que esos muchachos estén en la cárcel”.

Babineaux agrega que la violencia es entre miembros de la familia.

“Estos niños quieren hacerse un nombre en estas calles. Eso es realmente lo que quieren hacer, y es triste decir que esta situación que está pasando es familiar”.

“Los niños pequeños que le hicieron eso a mi hijo. Los niños pequeños con los que se pelean son los primos de mis hijos. Digo que mis hijos son neutrales en la situación en la que se relacionan con ambas partes”.

La madre dijo que fue al Departamento de Policía de Rayne por el reciente tiroteo.

“Quiero decir, cuando la gente se pelea, los arrestan, cuando la gente anda por las tiendas, los arrestan, y estos niños pequeños han estado disparando a las casas de las personas, disparando a las personas, y no se hace nada”, dijo.

Agrega que este tiroteo no es el primero con el que tuvo que lidiar en Rayne.

“Mi casa fue baleada por Navidad. Mi hijo fue rozado con una bala cada vez que los mismos pequeños matones con aspiraciones dispararon contra una casa el 8 de septiembre en Rayne, y para mí, es como si no se hiciera nada”, dijo. “Todavía tengo un agujero de bala en mi cocina, cinco agujeros de bala fuera de mi casa, y ahora le dispararon a mi hijo.

Ella está pidiendo justicia.

“No quiero recibir una llamada diciendo que mi hijo está muerto, y como madre, no me detendré, y lamento decir que si tengo que tomar el asunto en mis propias manos, lo haré porque mi hijo podría haber sido asesinado”, dijo.