Madre de negro asesinado por diputado de Ohio: 'quiero respuestas'

COLUMBUS, Ohio (AP) – La madre de un hombre negro baleado por un agente del alguacil de Ohio exigió el miércoles respuestas sobre la muerte de su hijo, diciendo que no había hecho nada malo y que regresaba del dentista con sándwiches para su familia cuando lo mataron.

Tamala Payne dijo que quiere que el ayudante de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin involucrado sea encarcelado y dijo que nunca más podrá retener a su hijo, excepto “en su maldito funeral”.

“Quiero respuestas. Merezco respuestas. Exijo respuestas en este momento ”, dijo Payne a The Associated Press.

Los familiares han dicho que Casey Goodson, de 23 años, fue asesinado en la entrada de la casa de su abuela en Columbus cuando entraba por la puerta principal.

Los resultados preliminares de la autopsia mostraron que Goodson murió por múltiples heridas de bala en el torso, dijo el miércoles el forense del condado de Franklin. No se esperan resultados finales durante al menos tres meses.

Esta foto sin fecha proporcionada por el abogado de la familia Sean Walton muestra a Casey Goodson. El tiroteo fatal de Goodson, de 23 años, por un ayudante del alguacil de Ohio el viernes 4 de diciembre de 2020, ahora está siendo investigado por la oficina de investigación criminal del estado. (Foto de familia / Cortesía del abogado Sean Walton vía AP)

La Dra. Anahi Ortiz, forense del condado de Franklin, enumeró la causa de la muerte como homicidio, una determinación médica que se utiliza en los casos en que alguien ha muerto a manos de otra persona, pero no es un hallazgo legal y no implica intención criminal. La policía solo ha dicho que el oficial “disparó” a Goodson sin detallar cuántos disparos se hicieron.

Dos personas que llamaron al 911 informaron haber escuchado múltiples disparos ese día, según copias de esas llamadas publicadas el miércoles por la tarde.

“Cuatro disparos de lo que sonaba como un arma automática”, dijo una persona que llamó.

El oficial que disparó a Goodson fue Jason Meade, un veterano de 17 años en la oficina del alguacil. Lo habían asignado a un grupo de trabajo para fugitivos de la Oficina del Alguacil de los EE. UU. Que acababa de terminar una búsqueda infructuosa de un fugitivo el viernes por la tarde.

El mariscal estadounidense Peter Tobin dijo que el día del tiroteo, Meade se enfrentó a Goodson fuera de su casa después de que Goodson, que no era el sujeto de la búsqueda fugitiva, pasara y apuntara con un arma a Meade.

Un testigo escuchó a Meade ordenarle a Goodson que soltara su arma, y cuando no lo hizo, el oficial le disparó, dijo Tobin. Goodson fue llevado a un hospital donde murió.

Goodson tenía un permiso de armas ocultas y esperaba convertirse en instructor de armas de fuego, dijeron el miércoles su madre y su abogado, Sean Walton.

La policía ha dicho que se recuperó un arma de la escena, pero no ha proporcionado más detalles.

Payne dijo que Goodson había ido al dentista esa mañana y luego regresó con sándwiches para él, su hermano de 5 años y su abuela. Le dispararon después de que abrió y abrió la puerta principal, dijo Payne.

Se enteró de la muerte de Goodson cuando su hijo menor la llamó.

“Mi hijo de 5 años me llamó gritando: ‘Mami, mami, Casey acaba de recibir un disparo. La policía acaba de dispararle a Casey, está tirado en el suelo, mami, está muerto, por favor, apúrate, ven a buscarme, ven a buscarme, tengo miedo ‘”, dijo Payne.

Payne dijo que ella, como todas las madres de hombres negros, se pasa la vida de sus hijos temiendo un día como el viernes.

“Ves a estas otras madres y tu corazón se rompe”, dijo. “Pero nunca imaginas que vas a ser tú”.

El informe preliminar de la autopsia no resuelve los relatos contradictorios sobre la muerte de Goodson, dijo Chandra Brown, abogada que representa a la familia de Goodson junto con Walton.

“Es preocupante que hayan tenido el cuerpo durante tanto tiempo y aún no pueden confirmar las heridas de entrada o salida de los disparos”, dijo Brown el miércoles. “Parece intencionalmente vago y estamos deseando recibir el informe oficial de la autopsia cuando se publique”.

La oficina del forense se negó a comentar.

El estado rechazó una solicitud de la policía de Columbus para revisar el tiroteo después de que el fiscal general republicano Dave Yost dijo que el departamento de policía esperó tres días para pedirle al estado que tomara el caso y después de que se desmantelara la escena del crimen. El caso fue entregado inicialmente a la policía de la ciudad porque la oficina del alguacil no supervisa las investigaciones de sus propios oficiales en tiroteos fatales.

No ha aparecido ningún video del tiroteo. La oficina del alguacil no proporciona a los oficiales cámaras corporales, y el vehículo SWAT del oficial no tenía una cámara montada en el tablero.

La Oficina del Sheriff y un sindicato de policías se han negado a comentar en nombre de Meade.

Meade es un ex infante de marina que recibió entrenamiento en armas pequeñas antes de unirse a la oficina del alguacil y, en general, ha tenido un buen desempeño, según su expediente personal.

Se destacan dos pasos en falso: en marzo de 2019, fue reprendido por usar indebidamente una pistola paralizante en un sospechoso y no notificar a su supervisor sobre el uso de la fuerza. Y en septiembre de 2007, la oficina del alguacil prohibió a Meade tener contacto con los reclusos, pero no reveló qué conducta lo motivó.

