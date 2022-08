DENVER (AP) — Una madre de Colorado acusada de conspirar para secuestrar a su hijo de un hogar de crianza después de que su hija adolescente dijera que comenzó a asociarse con partidarios de la teoría de la conspiración de QAnon fue declarada culpable de conspiración para cometer un secuestro en segundo grado el viernes.

Cynthia Abcug, de 53 años, negó haber estado involucrada en la planificación de una redada en el hogar de acogida donde vivía su hijo de 7 años en el otoño de 2019. Había perdido la custodia de él a principios de ese año después de ser acusada de abuso médico infantil: mentir acerca de que tiene convulsiones y otros problemas de salud para engañar a los médicos para que le brinden atención innecesaria.

Los miembros del jurado también encontraron a Abcug culpable de un delito menor de abuso infantil. Está programada para ser sentenciada en octubre.

Su hijo, que ahora tiene 10 años, todavía está en hogares de guarda y no ha tenido problemas de salud graves desde que lo sacaron de Abcug, según los fiscales.

Los abogados de Abcug sugirieron que un medicamento recetado para tratar las convulsiones era responsable de al menos algunos de los problemas de salud del niño. Los médicos habían comenzado a quitarle la medicación antes de que lo sacaran de la custodia de Abcug.

Abcug se mudó con su familia a Colorado en el otoño de 2017 por sugerencia de un médico en Florida con la esperanza de que los neurólogos del Children’s Hospital Colorado pudieran averiguar cuál era la causa de sus problemas de salud.

Abcug testificó que después de que sacaron a su hijo en mayo de 2019, estaba extremadamente ansiosa y buscó ayuda en las redes sociales para recuperar a su hijo. Le dijo al jurado que terminó reuniéndose con miembros de un grupo que dijo que estaba trabajando para reformar el sistema de tribunales de familia y se ofreció a ayudarla a recuperar a su hijo legalmente. Dijo que resultó ser una estafa con miembros interesados en robar dinero recaudado en línea para ayudar a los padres que habían perdido la custodia de sus hijos.

No describió al grupo como involucrado con QAnon, pero dijo que escuchó referencias a la teoría de la conspiración por parte de personas que conoció a través de su activismo en línea.

Muchos partidarios de QAnon creen que el expresidente Donald Trump estaba luchando contra enemigos en el llamado estado profundo para exponer a un grupo de abusadores de niños caníbales y satánicos que creen que secretamente gobiernan el mundo.

Por esa época, Abcug publicó en las redes sociales que los trabajadores sociales se llevaban a los niños para venderlos y los enviaban a otros países para su adopción.

La teoría de la conspiración no fue un tema principal en el juicio, que se centró más en testimonios detallados de proveedores médicos y educadores sobre el historial médico de Abcug.

Abcug dijo que escuchó referencias a QAnon al hablar con personas que conoció en línea. Según la policía, en la casa de Abcug se encontraron brazaletes de goma con una frase utilizada por los partidarios de QAnon, Storm Is Upon Us, así como un sitio web conocido por publicaciones sobre QAnon impresas en ellos.

La hija de Abcug, que tenía 16 años en ese momento, dijo a las autoridades que estaba preocupada porque su madre había estado hablando de una redada en el hogar de acogida durante varios meses y que creía que las personas resultarían heridas porque los involucrados creían que su hermano había sido llevado injustamente. de su casa, según la declaración jurada de arresto de Abcug. Su hija también les dijo que su madre había permitido que un veterano militar que creía que estaba armado durmiera en su sofá para brindar seguridad, dijo.

Abcug dijo que el grupo con el que estaba trabajando hizo arreglos para enviar al hombre a protegerla después de que se encontrara rota la cerradura de la puerta corrediza trasera. Ha sido identificado por la policía, pero no ha sido acusado. En respuesta a una pregunta del jurado, reconoció que nunca lo había conocido antes de permitirle quedarse con ella.

Abcug dijo que compró un arma en esta época porque temía por su seguridad, pero nunca llegó a una cita para una clase de capacitación y nunca la disparó. La policía encontró la cita en el calendario de pizarra de la casa cuando la hija de Abcug también fue sacada de la casa después de informar sus preocupaciones.

Después de que sacaron a su hija, Abcug dijo que el hombre que brindaba seguridad se coordinó con otros para llevarla a una “casa segura” e insinuó que la retuvieron contra su voluntad. Abcug dijo que le quitaron su teléfono y la retuvieron durante tres meses en un hotel.

Abcug fue arrestado en Montana el 30 de diciembre de 2019.