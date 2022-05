MORGAN HILL, Calif. ( KRON ) – Una tendencia preocupante que el FBI llama “sextorsión” está en aumento. Un adolescente en South Bay, California, se suicidó a fines de febrero después de interactuar con un estafador cibernético, dijo la madre del niño.

“Probablemente pasaron cuatro o cinco horas conociéndolo y luego un par de horas de presión, él no pudo manejar la presión y se quitó la vida en lugar de ver sus fotos publicadas en Internet”, dijo Pauline Stuart, la madre del difunto adolescente.

Stuart dijo que su hijo de 17 años, Ryan Last, tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Era miembro de Future Farmers of America y estaba listo para asistir a la Universidad Estatal de Washington. Todo eso cambió a fines de febrero, cuando un estafador cibernético se acercó a él.

Stuart dijo que el estafador se hizo pasar por una mujer, le envió a Last una foto y Last le devolvió una. Luego, el estafador exigió $5,000. Última envió una fracción, pero no fue suficiente.

El FBI dijo que los casos de sextorsión como este se dirigen cada vez más a hombres jóvenes a través de las redes sociales. Las víctimas suelen tener entre 14 y 17 años.

“Las redes sociales significan todo para ellos, y esa era su forma de llegar a los niños”, dijo Stuart.

Según el FBI, ha habido un aumento “enorme” en el número de casos en los que los adultos utilizan este delito para amenazar y coaccionar a niños y adolescentes.

“La sextorsión puede comenzar en cualquier sitio, aplicación o juego donde las personas se reúnan y se comuniquen”, declaró el FBI en su sitio web. “En algunos casos, el primer contacto del criminal será una amenaza”.

Stuart dijo que tenía controles parentales en los dispositivos electrónicos de su hijo, pero agregó que los padres deben sentarse con sus hijos.

“Hable con sus hijos sobre las aplicaciones en las que están y hágales entender que no todos los que se acercan a ellos son quienes dicen ser”, dijo.

El FBI dice que los jóvenes a menudo son víctimas de este delito porque creen que la persona con la que se comunican tiene su misma edad y quiere una relación u ofrece algo de valor.

“El adulto usará amenazas, obsequios, dinero, halagos, mentiras u otros métodos para lograr que un joven produzca una imagen”, afirmó el FBI.

En 2021, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI registró más de 18,000 quejas de sextorsión. Las pérdidas superaron los 13.6 millones de dólares, lo que “refleja todos los tipos de sextorsión denunciados”, según la agencia.

El FBI dice que los estafadores en el último caso se remontan a África, pero para una madre en duelo, su nueva misión es educar a otros padres sobre la sextorsión.

“Necesitamos educar y hacer todo eso por otras personas para que no puedan hacérselo a nadie más”, dijo Stuart.

Cualquier persona que necesite ayuda puede comunicarse con la Línea Directa Nacional de Suicidio llamando al 1-800-273-8255. Para el 16 de julio de 2022, los residentes de EE.UU. también pueden conectarse a Lifeline marcando 988.