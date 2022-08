Thomas Erndt, 42, drowned in Lake Mead in 2002. (Image courtesy Tom Erndt)

SAN FRANCISCO, Calif. ( KRON ) – Tom Erndt finalmente recibió la noticia que había estado esperando escuchar durante 20 años. Los restos de su padre fueron encontrados en el fondo del lago Mead en Nevada, azotado por la sequía, este verano, no lejos de donde Erndt lo vio por última vez el 2 de agosto de 2002.

El padre de Erndt, Thomas, había sido clasificado oficialmente como “desaparecido” durante dos décadas. Pero la sequía histórica de California ha provocado que los niveles de agua del lago Mead bajen tanto que recientemente se encontraron los restos de media docena de personas.

Erndt, de 31 años, dijo que un forense del alguacil en Nevada los llamó a él y a su hermana a principios de este mes para pedirles muestras de ADN. Cuando el kit de prueba de ADN del forense llegó a la casa de Erndt, “lo miré fijamente. Ha habido tantas preguntas que no han sido respondidas para mí. No estaba seguro de estar listo para la respuesta”, dijo Erndt. KRON de Nexstar.

La última vez que vio a su amado padre, Erndt era un niño de 10 años sentado en un bote en el lago Mead.

Era un fin de semana de verano como cualquier otro. La familia siempre llevaba su bote a Callville Bay en el lago Mead los sábados para acampar en la orilla o ir a un “crucero de medianoche” y nadar por la noche. Pero en esa trágica noche, momentos después de saltar del bote al agua, el padre de Erndt comenzó a gritar pidiendo ayuda.

La NASA adquirió imágenes satelitales del lago Mead en julio de 2000, 2021 y 2022. (NASA)

Erndt estaba en el bote con su hermana, la novia de su padre y amigos.

“Mi papá se quita la camisa, salta al agua y lo siguiente que sabemos es que está pidiendo ayuda a gritos y gritando. Está completamente oscuro. Está en medio del lago. No sabíamos qué hacer. Todos los los padres en el bote dijeron ‘quédate en el bote’. Tiramos chalecos salvavidas, todo lo que pudimos”, dijo Erndt.

La hermana de Erndt finalmente rompió el irregular servicio de telefonía celular para llamar al 911. Botes de la policía, un helicóptero y ambulancias invadieron el lago, pero no encontraron señales del padre de Erndt, de 42 años.

“No lo encontraron. Dijeron: ‘No te preocupes, lo encontraremos’. Era todo un tema de tranquilidad”, dijo.

“Se quedó en la categoría de desaparecido. Mi mente (pasó) por 100 escenarios diferentes de lo que era posible”, dijo Erndt.

Veinte años después, el 23 de agosto, un forense del alguacil llamó a Erndt y dijo que su muestra de ADN coincidía con los restos encontrados en el lago Mead.

“‘Encontramos a tu padre’, dijo. No sabía qué decir. Estaba en estado de shock. Fue surrealista. Significa que está en paz”, dijo Erndt.

Thomas Erndt es recordado por sus hijos como un padre que haría cualquier cosa por su hijo y su hija, dijo su hijo. (Imagen cortesía de Tom Erndt)

Mirando hacia atrás a lo que salió mal la noche del ahogamiento, Erndt tiene dos teorías. Su padre, Thomas, sabía nadar, pero era diabético y es posible que no se haya inyectado insulina ese día. O bien, su hombro podría haber cedido debido a una vieja lesión.

“Lo encontraron en Callville (Bahía) en el lugar donde hicimos nuestro crucero de medianoche. No fue muy lejos. Había buzos, búsqueda y rescate, ¿por qué no pudieron encontrarlo? ¿Cómo es que esto no sucedió? sucedió hace 20 años?” Erndt se preguntó.

Erndt dijo que su padre era el mejor padre que podía haber esperado. “Mi papá siempre nos trataba como si fuéramos el mundo. No éramos la familia más rica, pero hacía todo y cualquier cosa por nosotros. Hacíamos todo juntos. Todos los fines de semana salíamos a navegar, nadar y hacer tubing. Mi papá era un gran aficionado a los autos… un loco por los engranajes. Me parezco mucho a él. Ahora soy un loco por los engranajes”.

Erndt y su prometida lanzaron recientemente globos blancos sobre el lago Mead. Un día, incluso se metió en el agua hasta los tobillos.

“Desearía que mi papá estuviera aquí”, dijo, “y pudiera ver la persona en la que me he convertido”.