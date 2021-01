Los problemas de destino recuerdan algunas prendas de bebé debido a peligros de asfixia

( WGN ) – Target está retirando del mercado casi medio millón de artículos de ropa para bebés porque algunos de sus broches pueden romperse y representar un peligro de asfixia.

El retiro del mercado cubre algunos trajes de baño de la marca “Cat & Jack” y algunos peleles fabricados por “Cloud Island”.

Los detalles de los artículos de Cat & Jack retirados del mercado incluyen: Summer Blue Lemon, Coral Icon Story Hawaiian y Moxie Peach Lemon, todos ellos trajes de baño rashguard de una pieza para bebés y niños pequeños para niñas en tallas de 12M a 5T.

También se incluyen en el retiro algunos mamelucos fabricados por Cloud Island : mameluco Waterfront Baby Boutique, mameluco Little Peanut y True Navy de Cloud Island, mamelucos Little Wildflower y Joyful Mint, mamelucos Oh Honeybee y Pink, Floral Fields y mamelucos Mint. Los mamelucos se vendieron en tallas recién nacidas hasta 12M .

Los artículos se vendieron tanto en la tienda como en línea.

Pueden devolverse en la tienda o al obtener una etiqueta de envío prepaga de Target.

Los clientes pueden comunicarse con Target al 800-440-0680 de 7 am a 8 pm CT todos los días o en línea en www.target.com y hacer clic en “Retiradas” en la parte inferior de la página , luego en “Ropa” para obtener más información.

Los consumidores también pueden hacer clic en la pestaña “Retirada de productos” en la página de Facebook de Target para obtener más información.

Más información aquí .

