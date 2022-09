(NEXSTAR) — Si bien EE.UU. ha visto un poco de alivio en las estaciones de servicio y las señales muestran que los precios de los bienes para los consumidores podrían disminuir pronto, hay algunos artículos comestibles que podrían ejercer una presión adicional sobre su billetera.

Los últimos datos del Departamento de Trabajo, publicados el miércoles, muestran que la inflación sigue siendo un problema creciente en EE.UU., con un aumento de los precios al consumidor del 8.3 % durante el último año y del 0.1 % desde julio.

Aparte de la caída de los precios en las gasolineras, los precios al consumidor de todo, desde alimentos y alquiler hasta muebles, atención médica y automóviles nuevos, se encarecieron el mes pasado. Algunos de los aumentos de precios más altos desde el año pasado se están sintiendo en la tienda de comestibles, según datos del Departamento de Trabajo.

Entre los alimentos más afectados se encuentran los huevos. El precio de los huevos ha subido casi un 40% en comparación con hace un año, saltando casi un 3% solo entre julio y agosto. Esta ha sido una tendencia desde la primavera cuando los huevos excedieron los $3 por segunda vez en la historia, provocada por un brote de gripe aviar, problemas en la cadena de suministro y altos costos de alimentación.

A continuación se muestran los cinco artículos que han experimentado el mayor aumento de precio año tras año según el último informe del Departamento de Trabajo, y cuánto ha cambiado el precio:

Huevos 39.8% Margarina: 38.3% Mantequilla: 24.6% Harina/mezclas de harinas preparadas: 23.3% Aceitunas, encurtidos, salsa: 19.4%

Muchos de los artículos que figuran en el Índice de Precios al Consumidor han visto aumentar sus precios en más del 15 % en comparación con agosto de 2021. Eso incluye pollo (16.6%), sopas (18.5%), cereales (17.4%) y leche (17%).

La margarina y las aceitunas, los encurtidos y los condimentos estuvieron entre los artículos comestibles que experimentaron los mayores aumentos de precios entre julio y agosto de este año. El precio de las salchichas frankfurt ha subido más del 5%, el mayor incremento mensual entre los productos cárnicos. Las papas y las frutas enlatadas vieron aumentar sus precios en un 3% cada una.

No todos los alimentos han experimentado aumentos de precios en las últimas semanas. Los precios de algunos productos frescos (manzanas, plátanos y frutas cítricas) y los bistecs de res crudos han bajado desde julio.

El clima severo, desde el calor y las sequías hasta la lluvia abrumadora, podría reducir el suministro de alimentos de los EE.UU. en las próximas semanas, informa CNN. El costo de la producción de alimentos y la guerra entre Rusia y Ucrania también alimentan el aumento de los costos, según Quartz.

El empeoramiento de la inflación de los alimentos es una tensión particular para las familias de bajos ingresos, más de las cuales han tenido que recurrir a los bancos de alimentos y otras ayudas a medida que la inflación ha empeorado. Mary Jane Crouch, directora ejecutiva de America’s Second Harvest of Coastal Georgia, que trabaja con una red de bancos de alimentos, dijo a Associated Press que se distribuyó un 38% más de alimentos en agosto en comparación con julio.

Las ventas en las tiendas de comestibles aumentaron un 0.5% en agosto, informó el jueves el Departamento de Comercio. El gasto general se ha desacelerado y se ha desplazado cada vez más hacia necesidades como la comida, mientras que el gasto en productos electrónicos, muebles, ropa nueva y otros artículos no necesarios se ha desvanecido.

Associated Press contribuyó a este informe.