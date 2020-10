Los padres buscan respuestas después de que dicen que el procedimiento dental del niño dejó un daño duradero

Toddler tooth damage leaves parents asking for answers

HUNTSVILLE, Ala. ( WHNT ) – A principios de esta semana, un niño pequeño con un problema dental fue a ver a un dentista de Alabama para que lo arreglara. Sus padres dicen que el procedimiento salió terriblemente mal y ahora el niño necesita cirugía para solucionarlo.

Chance Roberson, de veintidós meses, no sentía dolor. Su madre, Monica Roberson, dice que tenía dos caries causadas por la caries del biberón. Ella programó una cita para que Children’s Dentistry of Huntsville le taponara los dientes el 20 de octubre.

A veces se colocan tapas en el diente dañado de un niño pequeño para salvar el diente y protegerlo hasta que crezcan los dientes permanentes.

“Habría una presentación ligera, dijeron, solo sería para eliminar cualquier descomposición que hayan visto y luego se le colocarían tapas”, dijo Roberson.

El padre de Chance, Donavyn Larry, estaba en la habitación con él durante el procedimiento. Dice que el dentista le informó que Chance necesitaría un tratamiento de conducto.

“Le oigo decir ‘ay, no, ay’, y siendo yo, quería decir algo. Pero no lo hice. Quería darles el beneficio de la duda, es un dentista, ¿sabes?” Dijo Larry.

El padre de Chance dice que fue doloroso verlo.

“Lime algunos dientes más, comenzará a negar con la cabeza, vi que [the filing tool] lima [the filing tool] sacaba la parte superior de las encías”, dijo. “Me duele el corazón ver a mi hijo pasar por eso. También me duele el corazón porque les permití hacerlo, pensando que eran profesionales”.

Durante el procedimiento, Larry dijo que Chance se tragó un capuchón plateado que el dentista no pudo adherir a los dientes recién limados.

Después de varios intentos, Roberson afirma que el personal se rindió.

“El dentista seguía explicando que nunca le habían hecho un procedimiento a un niño tan pequeño y que realmente no sabían qué hacer, y en la mitad del proceso simplemente se detuvieron y dijeron que no había nada que pudieran hacer y se fueron la habitación y dejé a mi ex marido allí con él “, dijo.

Chance se quedó con cuatro dientes frontales afilados y afeitados.

“Cuando salió, tenía toda la boca hinchada, la cara hinchada y tuvimos que llevarlo a la sala de emergencias”, dijo.

En la sala de emergencias, Roberson dijo que recibieron la noticia: es probable que los cuatro dientes frontales superiores de Chance tengan que ser removidos quirúrgicamente porque están demasiado cortos para repararlos.

Ella dijo que se recomendó un puente para ayudar a guiar sus dientes permanentes a medida que salían, en los próximos años.

“Tiene casi 2 años y ahora está aprendiendo a hablar y estoy seguro de que esto afectará su habla, y tendrá que tener dientes postizos hasta que le salgan los dientes normales. Ningún niño debería tener que pasar por eso, “Dijo Roberson.

Roberson dijo que después del procedimiento fallido le dijeron que el médico lo intentó solo porque su seguro MedicAid no sería aceptado en otro lugar.

“No estaba a su discreción si podían arriesgar el bienestar de mi hijo o no. Incluso dijeron entre comillas, ‘bueno, su seguro no cubriría esto en otra parte, así que [were] íbamos [were] a arriesgarnos y ver si funcionaría para su beneficio, ‘y yo digo, nadie le dijo que intentara cambiar los dientes de mi hijo, el bienestar de mi hijo ”, dijo.

Un administrador se negó a aparecer en cámara sobre el incidente, pero proporcionó una declaración.

“Estamos al tanto de una publicación en Facebook sobre nuestra oficina. Si bien no podemos comentar específicamente sobre ningún paciente o el tratamiento que reciben, podemos confirmar que la Sra. Roberson [referring to Aly Roberson, not Monica] no estuvo en nuestra oficina en el pasado semana. En Children’s Dentistry of Huntsville nos esforzamos por brindar la mejor atención posible a todos nuestros pacientes y la comunidad “,

Después de ver una publicación en Facebook que detalla el incidente, Alrington Dentistry en Madison se acercó a la familia para ayudar. El jueves, Monica y Chance tuvieron una consulta. Le dijeron a Roberson que no se sorprendiera si los dientes se extraían quirúrgicamente.

“Pero si hay algo que puedan hacer, intentarán salvarlos. Es una sensación de esperanza de que alguien va a ayudar y quita el borde del sentimiento de impotencia”, dijo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: