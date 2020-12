Los oficiales dan cuenta desgarradora del atentado con bomba en Nashville RV

NASHVILLE, Tenn. (AP) – La policía de Nashville instó a los residentes cercanos a alejarse mientras una siniestra grabación sonaba desde un vehículo recreativo. De repente, la advertencia se detuvo y el éxito de 1964 de Petula Clark, “Downtown”, comenzó a sonar. Entonces estalló la bomba.

Los oficiales de policía proporcionaron detalles desgarradores el domingo sobre cómo responder a la explosión de la mañana de Navidad en el centro de Nashville, a veces se ahogaban al revivir los momentos que llevaron a la explosión y agradecían que todavía estuvieran vivos.

“Esto nos unirá para siempre, por el resto de mi vida”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el oficial James Wells, quien sufrió cierta pérdida de audición debido a la explosión. “La Navidad nunca volverá a ser la misma”.

Un hombre de Tennessee de 63 años, Anthony Q. Warner, estaba bajo investigación en relación con la explosión, dijo el domingo a The Associated Press el portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron. No dio más detalles. Sin embargo, Warner tenía experiencia con la electrónica y las alarmas, según los registros públicos, y había trabajado como consultor informático para un agente inmobiliario de Nashville.

Los cinco oficiales que respondieron dieron sus relatos de lo que sucedió el viernes mientras los investigadores continuaban socavando el motivo del atentado con bomba de RV en una calle casi desierta justo después de que se emitió la advertencia grabada que aconsejaba a las personas que evacuaran.

“Solo veo naranja y luego escucho un fuerte boom. Mientras me tambaleo, me digo a mí mismo que me mantenga en pie y con vida ”, dijo Wells, a veces llorando.

La oficial Amanda Topping dijo que inicialmente estacionó su auto de policía al lado de la casa rodante mientras respondía a la llamada antes de moverlo una vez que escucharon la grabación. Topping dijo que llamó a su esposa para hacerle saber que “las cosas eran realmente extrañas” mientras ayudaba a alejar a las personas de la casa rodante.

Fue entonces cuando escuchó el anuncio del RV cambiar de una advertencia a reproducir el éxito de Clark, “Downtown”. Momentos después, se produjo la explosión.

“Sentí las olas de calor, pero lo perdí y comencé a correr hacia (Wells)”, dijo Topping. “Nunca había agarrado a alguien con tanta fuerza en mi vida”.

La oficial Brenna Hosey dijo que ella y sus colegas tocaron seis o siete puertas en apartamentos cercanos para advertir a la gente que evacuara. En particular, recordaba a una madre sorprendida de cuatro hijos.

“No tengo hijos, pero tengo primos y sobrinas, personas pequeñas que amo”, dijo Hosey, y agregó que tuvo que suplicarle a la familia que abandonara el edificio lo más rápido posible.

El ataque, que dañó un edificio de AT&T, ha seguido causando estragos en el servicio de telefonía celular y las comunicaciones policiales y hospitalarias en varios estados del sur mientras la compañía trabajaba para restaurar el servicio.

El sábado, investigadores de varias agencias de aplicación de la ley federales y locales llegaron a una casa en Antioch, en los suburbios de Nashville, después de recibir información relevante para la investigación, dijo el agente especial del FBI Jason Pack.

Otro funcionario policial, que no estaba autorizado para discutir una investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato, dijo que los investigadores consideran a alguien asociado con la propiedad como una persona de interés. No identificaron a la persona.

Se podía ver a agentes federales mirando alrededor de la propiedad, registrando la casa y el patio trasero. Una imagen de Google Maps capturada en mayo de 2019 mostraba un vehículo recreativo similar al que explotó estacionado en el patio trasero. No estaba en la propiedad el sábado, según un reportero de AP en el lugar.

Mientras tanto, el agente inmobiliario de Nashville, Steve Fridrich, dijo a la AP en un comunicado que Warner había trabajado para su empresa como consultor informático y le informó que se jubilaría a principios de este mes. La compañía ha notificado a las autoridades sobre el trabajo de TI anterior, dijo Fridrich.

Hubo otros signos de progreso en la investigación. El FBI dijo el sábado que estaba analizando a varias personas que podrían estar relacionadas con él. Las autoridades también dijeron que no se han encontrado dispositivos explosivos adicionales, lo que indica que no hay una amenaza activa para el área. Los investigadores han recibido alrededor de 500 pistas y pistas.

“Nuestro equipo de investigación está volcando cada piedra” para entender quién hizo esto y por qué, dijo Douglas Korneski, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Memphis, en una conferencia de prensa el sábado.

Los investigadores también dijeron que estaban trabajando para identificar los restos humanos encontrados en el lugar. Más allá de eso, las únicas víctimas conocidas fueron tres personas heridas.

Mientras tanto, el daño a la infraestructura se sintió en general, debido a que una oficina central de AT&T se vio afectada por la explosión. Los sistemas de emergencia de la policía en Tennessee, Kentucky y Alabama, así como la línea directa comunitaria COVID-19 de Nashville y un puñado de sistemas hospitalarios, permanecieron fuera de servicio.

El edificio tenía una central telefónica, con equipos de red, pero la compañía se negó a decir exactamente cuántas personas se han visto afectadas.

Cuando se le preguntó si el edificio de AT&T podría haber sido un posible objetivo, Korneski dijo: “Estamos analizando todos los motivos posibles que podrían estar involucrados”.

Los investigadores cerraron el corazón de la escena turística del centro de Nashville, un área repleta de honky-tonks, restaurantes y tiendas, mientras atravesaban vidrios rotos y edificios dañados para aprender más sobre la explosión.

AT&T dijo el domingo que estaba desviando el servicio a otras instalaciones mientras la compañía trabajaba para restaurar su edificio muy dañado. La compañía dijo en un comunicado que estaba aportando recursos para ayudar a recuperar los servicios de voz y datos afectados y espera tener 24 remolques adicionales de equipos de recuperación de desastres en el sitio al final del día.

Los esfuerzos de restauración enfrentaron varios desafíos, que incluyeron un incendio que obligó a sus equipos a trabajar con ingenieros de seguridad y estructurales y la perforación de orificios de acceso al edificio para reconectar la energía.

Ray Neville, presidente de tecnología de T-Mobile, dijo en Twitter el sábado que las interrupciones del servicio afectaron a Louisville, Nashville, Knoxville, Birmingham y Atlanta.

Desde entonces, la Administración Federal de Aviación ha emitido una restricción de vuelo temporal alrededor del aeropuerto, que requiere que los pilotos sigan procedimientos estrictos hasta el 30 de diciembre.