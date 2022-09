Los gobernadores republicanos han estado enviando más inmigrantes liberados en la frontera de Estados Unidos con México a los bastiones demócratas, lo que genera dudas sobre su estatus legal, cómo son atraídos a bordo de autobuses y aviones y el costo para los contribuyentes.

Ron DeSantis de Florida llevó a unos 50 venezolanos la semana pasada a la pequeña y lujosa isla de Martha’s Vineyard en Massachusetts. Durante el fin de semana, Greg Abbott, de Texas, llevó en autobús a más inmigrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington.

Las autoridades estadounidenses están lidiando con un número inusualmente grande de migrantes que cruzan la frontera desde México en medio de una demografía que cambia rápidamente. La administración dijo el lunes que personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua representaron más de uno de los tres migrantes detenidos en la frontera en agosto. Las autoridades detuvieron a los migrantes 2,15 millones de veces entre octubre y agosto, la primera vez por encima de los 2 millones durante el año fiscal del gobierno.

Desde abril, Texas ha transportado en autobús a unos 8.000 inmigrantes a Washington, 2.200 a Nueva York y 300 a Chicago. Arizona envió más de 1800 autobuses a Washington desde mayo, mientras que la ciudad de El Paso, Texas, envió más de 1100 autobuses a Nueva York desde el 23 de agosto.

Aquí hay algunas preguntas y respuestas:

¿ESTÁN LOS MIGRANTES LEGALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Sí, temporalmente. Decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente desde México son liberados en los Estados Unidos cada mes con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración para solicitar asilo o en libertad condicional humanitaria con requisitos de presentarse regularmente a las autoridades de inmigración. Los migrantes pueden solicitar asilo si ingresan ilegalmente al país según las leyes estadounidenses e internacionales, y las autoridades estadounidenses tienen amplia autoridad para otorgar libertad condicional en función de las circunstancias individuales.

Los migrantes deben mantener una dirección actual con las autoridades, quienes programan citas en una ciudad con la corte u oficina de inmigración más cercana. Deben solicitar por separado el permiso para trabajar.

El año pasado, tomó un promedio de casi cuatro años para que los casos de asilo se decidieran en la corte de inmigración, según la administración de Biden, dejando a los inmigrantes en un purgatorio legal que los protege de la deportación. La acumulación de casos en los tribunales de inmigración se ha multiplicado a más de 1,9 millones de casos , según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Para evitar el hacinamiento masivo en los centros de detención, la administración comenzó a liberar a muchos inmigrantes en libertad condicional humanitaria . La Patrulla Fronteriza otorgó libertad condicional a casi 250,000 migrantes de agosto a junio, incluidos 40,151 en junio, según las últimas cifras publicadas. En los siete meses anteriores, solo dio libertad condicional a 11 inmigrantes.

¿ESTOS MIGRANTES SON SECUESTRADOS?

El secuestro es un umbral legal alto, pero los inmigrantes que vuelan a Martha’s Vineyard dicen que fueron llevados allí con falsos pretextos. Los migrantes firman renuncias de que el transporte es gratuito y voluntario.

DeSantis usó un programa estatal en el que los inmigrantes considerados “extranjeros no autorizados” pueden ser trasladados “desde Florida”, aunque el gobernador reconoció que los vuelos se originaron en Texas.

Primero se detuvieron en Florida, antes de ir a Martha’s Vineyard, pero DeSantis no ha enfatizado eso. En cambio, sostiene que los dos vuelos fueron un uso legítimo de los fondos porque, de lo contrario, los inmigrantes habrían tenido como objetivo ir a Florida, aunque no ofreció evidencia de eso y no dijo cómo se podría haber investigado a los inmigrantes.

Los migrantes que abordaron los vuelos dijeron a The Associated Press que una mujer que se acercó a ellos en un refugio de San Antonio les prometió empleos y tres meses de vivienda en Washington, Nueva York, Filadelfia y Boston.

El lunes, Javier Salazar, el alguacil del condado de Bexar, que incluye a San Antonio, abrió una investigación sobre los vuelos, pero el demócrata electo no dijo qué leyes se pueden haber violado. Otros demócratas han instado al Departamento de Justicia de EE. UU. a investigar, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, y el representante de EE. UU., Joaquín Castro, cuyo distrito incluye a San Antonio.

¿LA ADMINISTRACIÓN BIDEN NO TRANSPORTA Y VUELA A LOS MIGRANTES POR TODO EL PAÍS?

Sí, pero en circunstancias diferentes. Al igual que las administraciones anteriores, transporta a los migrantes entre los centros de detención, a menudo en camino a ser expulsados del país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. tuvo más de 4.800 vuelos nacionales en el último año, incluidos 434 en agosto, según Witness to the Border , un grupo que critica el control de EE. UU. Los cinco principales destinos de marzo a agosto fueron: Alexandria, Louisiana; Laredo, Texas; Fénix; y Harlingen y El Paso en Texas. ICE también transporta a muchos migrantes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos transporta a los niños no acompañados a “patrocinadores”, que a menudo son familiares o centros de detención solo para niños.

¿ALGUIEN PIDIO ESTO?

Los estados liderados por republicanos dicen que están enviando inmigrantes a ciudades “santuario” que les dan la bienvenida. Si bien la definición de ciudad santuario es resbaladiza, una afluencia repentina de inmigrantes puede poner a prueba las actitudes y los límites de la generosidad.

La “Ordenanza de la Ciudad de Bienvenida” de Chicago prohíbe preguntar a las personas sobre su estatus migratorio, negar servicios basados en el estatus migratorio y divulgar información a las autoridades federales de inmigración.

Nueva York limita la cooperación con las autoridades de inmigración de EE. UU., en parte al prohibir que los agentes de policía participen en la aplicación conjunta o al permitir que los agentes de inmigración trabajen en las cárceles de la ciudad.

En Martha’s Vineyard, los seis pueblos que conforman la isla al sur de Boston no han emitido ninguna declaración de “santuario”.

El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por las restricciones, mantiene una extensa lista de jurisdicciones “santuario”, que, por definición, limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Incluyen Boston y otras siete ciudades de Massachusetts. Ninguno de los pueblos de Martha’s Vineyard está en la lista.

¿QUIÉN PAGA Y CUÁNTO?

Texas ha destinado miles de millones de dólares a la “Operación Estrella Solitaria” de Abbott, un paso sin precedentes hacia la seguridad fronteriza que incluye viajes en autobús, enjuiciamiento de quienes cruzan la frontera por allanamiento y presencia masiva de policías estatales y la Guardia Nacional.

La Legislatura de Florida asignó $12 millones para su programa para el año presupuestario actual.

La ciudad de El Paso, que la semana pasada contrató a una empresa privada de autobuses a un costo de hasta $2 millones, planea buscar el reembolso del gobierno federal.