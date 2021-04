Los legisladores proponen la cancelación masiva de préstamos estudiantiles y un plan universitario gratuito

ATLANTA ( NewsNation Now ) – Con los costos universitarios en aumento, millones de estudiantes que luchan por pagar la educación superior, la carga financiera para muchos persiste mucho más allá de su título.

Los estadounidenses deben actualmente 1,7 billones de dólares en préstamos para estudiantes, de los cuales el 93% está respaldado a nivel federal.

“Es muy difícil pagar la universidad. Trabajo en la universidad. Tengo que hacerlo o, de lo contrario, no podría permitirme ir aquí ”, dijo Valerie Lambo, estudiante de segundo año de contabilidad en la Universidad Estatal de Georgia.

Para combatir eso, el senador Bernie Sanders (D-Vt.) Y la representante Pramila Jayapal (D-Wash.) Propusieron el miércoles la cancelación de préstamos estudiantiles y el plan universitario gratuito más grande en la historia moderna: la Ley de Universidad para Todos:

Haría que los colegios comunitarios y las escuelas profesionales fueran gratuitos para todos

Hacer que los colegios y universidades públicos de cuatro años sean gratuitos para todos los estudiantes de familias que ganan menos de $ 125,000 al año

Duplique la Beca Pell a casi $ 13,000

Michael Ellison, director ejecutivo de CodePath, dice que la educación superior debe ser más accesible en todos los ámbitos.

“Si nos fijamos en el año pasado y nos fijamos en las poblaciones desfavorecidas y subrepresentadas, que abandonaron la universidad o simplemente eligieron olvidar”, dijo Ellison. “Una gran parte de esa razón son solo los costos financieros, y es absolutamente necesario que avancemos en una dirección en la que la educación sea más gratuita y más accesible”.

CodePath se asocia con universidades para preparar a los estudiantes desfavorecidos y subrepresentados para carreras tecnológicas.

“Muchos estudiantes están luchando solo con las necesidades básicas, y mucho menos hablando de lo que necesita para prosperar en una carrera técnica, ya sea el hardware como una computadora portátil o si está buscando banda ancha universal de alta velocidad”, dijo Ellison. .

El gobierno federal asumiría alrededor del 75% del costo, mientras que los estados pagarían la parte restante.

Sin embargo, el retroceso proviene de cómo los legisladores planean financiarlo: gravando a Wall Street.

“Me pregunto aquí. ¿Cómo es que los bancos no están siendo atacados? ¿No son ellos los que cobran préstamos estudiantiles? Cobro del 7, 8, 9% por préstamos estudiantiles. ¿Por qué las universidades no decían ‘Oye, por qué no reducimos el costo real de la universidad?’ ”, Dijo Matt Sapaula, director de distribución de PHP Agency Inc.

La propuesta establece un impuesto sobre las transacciones con acciones en .5%, bonos en .1% y derivados en .005%. Sapaula dice que es una medida que, al final, perjudicará a los estadounidenses de clase media.

“Entonces hay gente que está ahorrando, comprando, vendiendo, comprando acciones, bonos, fondos mutuos, no se puede, se está penalizando a los que en realidad están comprando y vendiendo negocios en crecimiento”, dijo Sapaula.