UVALDE, Texas (AP) — Los portadores del féretro vestían camisas blancas y guantes. La iglesia de color marrón desierto con el alto campanario estaba llena a rebosar. El ataúd contenía a una niña de 10 años a la que le encantaba el morado.

El martes por la tarde, cientos de dolientes asistieron a la misa fúnebre de Amerie Jo Garza, una sonriente estudiante de cuarto grado que murió hace una semana cuando Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió en su escuela primaria de Uvalde, Texas, y abrió fuego contra ella. aula. El funeral de Amerie fue el primero desde la masacre, con el de Maite Rodríguez programado para el martes por la tarde en una funeraria de Uvalde.

Diecinueve funerales más están planeados para las próximas dos semanas y media para los 19 niños y dos maestros que fueron asesinados en ese salón de clases el 24 de mayo.

La doliente Erika Santiago, su esposo y sus dos hijos vistieron camisas moradas adornadas con imágenes de las víctimas en el funeral de Amerie. Describió a Amerie como “una niña agradable que sonreía mucho” y que era “tan humilde y carismática pero llena de vida”.

Santiago dijo que su hijo Adriel, de 10 años, vio con horror cuando los informes noticiosos mostraron por primera vez imágenes de personas asesinadas y reconoció a sus amigas Amerie y Maite.

“Me dijo que no quería ir a la escuela por temor a que eso pudiera pasar”, dijo Santiago. “Me dijo: ‘Mamá, simplemente no me siento seguro’”.

La visita de una de las maestras, Irma García, de 48 años, también fue el martes, junto con las visitas de los niños Nevaeh Bravo y José Flores Jr.

La hija de 11 años de Vincent Salazar, Layla, tiene el último de los servicios programados: su visita es el 15 de junio con el funeral al día siguiente. Salazar dijo que la familia probablemente no verá el cuerpo de Layla hasta poco antes de la visita.

“Entiendo que también había otros niños, pero estamos esperando recuperarla”, dijo Salazar. “Eso es todo en lo que estamos enfocados”.

El juez de paz del condado de Uvalde, Eulalio “Lalo” Díaz Jr., dijo que los cuerpos de las 21 víctimas fueron enviados primero a la oficina del médico forense en San Antonio para las autopsias, lo que dijo es estándar para un delito mayor. Luego, debido a que no hay suficiente espacio en las dos funerarias de Uvalde, muchos cuerpos fueron enviados a funerarias fuera de la ciudad hasta que se acercara el servicio. Las funerarias de Uvalde están trabajando con las familias sobre cuándo pueden ver a sus seres queridos, dijo.

“Es principalmente por la cantidad de víctimas”, dijo Díaz, preguntando: “¿Dónde almacenan a tanta gente?”.

Díaz dijo que las autopsias están completas. Se negó a discutir los resultados preliminares y dijo que los informes finales tardarán de tres a cuatro meses.

Vincent Salazar dijo que él y su familia asistirán a tantas visitas como puedan para presentar sus respetos a las otras víctimas y sus familias.

“No necesariamente ir a los funerales porque todavía estamos ocupándonos de las cosas hora por hora, día por día, aquí”, dijo Salazar. “Tenemos tantas cosas en marcha con los nuestros. Tienes que organizar todo: obituarios, certificados de defunción, arreglos funerarios.

“Eso es todo en lo que estamos enfocados en este momento: ella, recuperarla y poder ponerla a descansar”, dijo Salazar sobre Layla. “Eso es todo.”

Los investigadores continúan buscando respuestas sobre cómo respondió la policía al tiroteo, y el Departamento de Justicia de EE. UU. está revisando las acciones de las fuerzas del orden.

La culpa de la insoportable demora en matar al pistolero, incluso cuando los padres afuera rogaban a la policía que se apresurara y los niños aterrorizados llamaban al 911 desde adentro, se culpó al jefe de policía local del distrito escolar, Pete Arredondo , después de que el director de la policía estatal dijo que Arredondo hizo la “decisión equivocada” de no irrumpir en el salón de clases, creyendo que el pistolero estaba encerrado dentro y que los niños no estaban en riesgo.

Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo el viernes que después de seguir al pistolero al edificio, los oficiales esperaron más de una hora para entrar al salón de clases. La revelación planteó nuevas preguntas sobre si se perdieron vidas porque los oficiales no actuaron más rápido para detener al pistolero, quien finalmente fue asesinado por oficiales tácticos de la Patrulla Fronteriza.

La policía estatal dijo el martes que el maestro que en un momento abrió la puerta exterior de la escuela la cerró antes de que el atacante la usara para entrar.

Sin embargo, la puerta no se cerró, dijo la policía. Las autoridades habían dicho originalmente que Ramos entró por la puerta que ella había dejado abierta.

En cambio, los investigadores dijeron que la maestra, que no ha sido identificada, cerró la puerta abierta cuando se dio cuenta de que había un tirador en el campus y corrió a buscar su teléfono y llamar al 911, dijo Travis Considine, director de comunicaciones del Departamento de Educación de Texas. Seguridad Pública. Los investigadores están investigando por qué la puerta no se cerró.

Jacob Albarado, un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio que corrió a la escuela con una escopeta que le prestó su peluquero, dijo el martes que fue un caos cuando llegó en busca de su hija y su esposa. Ambos resultaron físicamente ilesos en el ataque, dijo.

“Para mí, creo que todos estaban haciendo lo mejor que podían dadas las circunstancias”, dijo al programa “Today Show” de NBC. “ Creo que todos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance”.

Las autoridades han dicho que Ramos compró legalmente dos armas poco antes del ataque a la escuela: un rifle estilo AR el 17 de mayo y un segundo rifle el 20 de mayo. Acababa de cumplir 18 años, lo que le permitió comprar las armas bajo la ley federal.

La reunión planeada desde hace mucho tiempo del presidente Joe Biden el martes con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cambió al control de armas después de lo que sucedió en Uvalde y una semana antes en Buffalo, Nueva York , donde 10 personas negras fueron asesinadas por un tirador que propugnaba la teoría racista del “reemplazo”. ”

Ardern ganó la aprobación de las medidas de control de armas después de que un supremacista blanco matara a 51 fieles musulmanes en dos mezquitas de Christchurch en 2019. Menos de un mes después, todos menos uno de los 120 legisladores del país votaron a favor de prohibir las armas semiautomáticas de estilo militar.

Biden dijo a los periodistas que “se reunirá con el Congreso sobre las armas, se lo prometo”, pero la Casa Blanca ha reconocido que ganar una nueva legislación sobre las armas será cuesta arriba en un Congreso dividido en partes iguales.

Salter informó desde O’Fallon, Missouri.

