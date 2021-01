Los demócratas de Florida rechazan el proyecto de ley contra los disturbios del gobernador DeSantis

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services) – Los demócratas de Florida están llorando mal después de que el gobernador Ron DeSantis señaló la insurrección en el Capitolio de la nación como un ejemplo de por qué el estado necesita aprobar su legislación “anti-mafia”.

El gobernador DeSantis hizo la conexión entre los disturbios llevados a cabo por partidarios de Trump y su esfuerzo en una conferencia de prensa el jueves.

“Los disturbios y el desorden están mal. No lo vamos a tolerar en Florida ”, dijo DeSantis.

El gobernador anunció por primera vez algunas de las medidas en una conferencia de prensa con Grady Judd en septiembre en la Oficina del Sheriff del condado de Polk luego de las manifestaciones nacionales de Black Lives Matter, siete por ciento de las cuales se volvieron violentas según un informe de The Armed Conflict Location & Event Data Project. .

El proyecto de ley proporciona muchos más detalles:

“Hubo algunas personas que intentaron decir que no era gran cosa tener algunas de estas cosas sucediendo. Vuelve al verano, algunos de los comentarios. No estoy de acuerdo con eso, pero no me importa qué pancarta esté colgando. Si está participando en esa conducta, lo haremos responsable ”, dijo DeSantis.

Pero los demócratas de Florida, como la representante Anna Eskamani, se lamentan diciendo que los comentarios de DeSantis restan valor a la motivación real detrás del esfuerzo.

“Lideró esta agenda política tras las protestas por la justicia racial como un intento político en la campaña electoral”, dijo Eskamani.

La legislación presentada para la sesión de 2021 aumentaría las penas por una multitud de delitos cometidos durante un motín y evitaría que los alborotadores sean liberados de la cárcel hasta después de su primera audiencia.

Los demócratas cuestionan si esas sanciones se aplicarían de manera uniforme.

“Porque está muy claro que cuando las vidas de los negros importan, los manifestantes estaban en DC en comparación con estos manifestantes pro-Trump, los agentes del orden los trataban de manera muy diferente”, dijo Eskamani.

La legislación también permite que los residentes soliciten al estado si su gobierno local reduce los fondos para la aplicación de la ley.

También eliminaría la inmunidad calificada para los gobiernos locales que previenen u obstaculizan la respuesta de las fuerzas del orden público a un motín, permitiendo que las empresas y los ciudadanos demanden por daños civiles que superen los $200,000.